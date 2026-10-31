कानपुर हादसा: ‘जर्जर सड़क और ओवरलोडिंग का कहर’, सास-बहू के शरीर पर मिलीं 15 से ज्यादा चोटें, फरार चालक की तलाश

1 of 5 Kanpur Road Accident - फोटो : amar ujala







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कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात जर्जर सड़क पर तेज रफ्तार ओवरलोड ईंट लदा ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर बिजली का पोल तोड़ते झोपड़ी पर पलट गया। हादसे में झोपड़ी के अंदर सो रहीं सास सियावती सिंह (65) और उनकी बहू पुष्पा देवी उर्फ अंजना (42) की मौत हो गई। वहीं, पुष्पा के पति सजीवन सिंह उर्फ बउआ (45) और उनकी बेटी मिष्ठी (8) घायल हो गए।

महिलाओं की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। दादानगर ढाल के पास बनी कच्ची मड़ैया में सुंदर सिंह अपनी पत्नी सियावती, बेटे सजीवन, बहू पुष्पा और नातिन मिष्ठी के साथ रहते हैं। सुंदर फजलगंज स्थित ट्रक बॉडी मेकर फैक्टरी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, जबकि सजीवन लोडर चालक हैं।

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बिजली का पोल तोड़ते हुए झोपड़ी पर पलटी

सुंदर ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे करवाचौथ की पूजा के बाद वह ड्यूटी पर चले गए थे। घर में पत्नी, बेटा, बहू और नातिन थे। देर रात करीब दो बजे दादानगर पुल से विजयनगर की ओर जा रहा ट्रैक्टर-ट्रॉली जर्जर सड़क पर तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गया। टैक्टर-ट्रॉली बिजली का पोल तोड़ते हुए झोपड़ी पर पलट गया। ट्रॉली और ईंटों के नीचे चारों के दबने से चीख-पुकार मच गई।

3 of 5 क्रेन से पलटी ट्रैक्टर ट्राली हटवाती टीम - फोटो : amar ujala

पुलिस ने मेट्रो कर्मचारियों की मदद से हाइड्रा मंगवाई

आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सुंदर ने भी पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल की। मौके पर पहुंची फजलगंज पुलिस ने मेट्रो कर्मचारियों की मदद से हाइड्रा मंगवाई। ट्रॉली हटाने और चारों को बाहर निकालने में करीब डेढ़ घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इसके बाद सभी को हैलट पहुंचाया गया जहां सियावती और पुष्पा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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शरीर पर 15-15 से ज्यादा चोटें और हड्डियां टूटी मिलीं

एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के सिर, हाथ पैर, पीठ चेहरे समेत पूरे शरीर पर 15-15 से ज्यादा चोटें और हड्डियां टूटी मिलीं। हादसे में ओवरलोडिंग, चालक की लापरवाही और सड़क की जर्जर स्थिति की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं, स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक के शराब के नशे में होने की बात कही। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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