फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Havoc caused by dilapidated roads over 15 injuries found on bodies of mother in law and daughter in law

कानपुर हादसा: ‘जर्जर सड़क और ओवरलोडिंग का कहर’, सास-बहू के शरीर पर मिलीं 15 से ज्यादा चोटें, फरार चालक की तलाश

Sat, 31 Oct 2026 09:21 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 31 Oct 2026 09:21 AM IST
सार

Kanpur News: फजलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दादानगर ढाल के पास जर्जर सड़क और ओवरलोडिंग के कारण बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ईंटों से लदा ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर बिजली का पोल तोड़ते हुए कच्ची मड़ैया पर पलट गया। हादसे में अंदर सो रहीं सास और बहू की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन
Kanpur Havoc caused by dilapidated roads over 15 injuries found on bodies of mother in law and daughter in law
Kanpur Road Accident - फोटो : amar ujala

कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात जर्जर सड़क पर तेज रफ्तार ओवरलोड ईंट लदा ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर बिजली का पोल तोड़ते झोपड़ी पर पलट गया। हादसे में झोपड़ी के अंदर सो रहीं सास सियावती सिंह (65) और उनकी बहू पुष्पा देवी उर्फ अंजना (42) की मौत हो गई। वहीं, पुष्पा के पति सजीवन सिंह उर्फ बउआ (45) और उनकी बेटी मिष्ठी (8) घायल हो गए।


महिलाओं की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। दादानगर ढाल के पास बनी कच्ची मड़ैया में सुंदर सिंह अपनी पत्नी सियावती, बेटे सजीवन, बहू पुष्पा और नातिन मिष्ठी के साथ रहते हैं। सुंदर फजलगंज स्थित ट्रक बॉडी मेकर फैक्टरी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, जबकि सजीवन लोडर चालक हैं।
Trending Videos
Kanpur Havoc caused by dilapidated roads over 15 injuries found on bodies of mother in law and daughter in law
Kanpur Road Accident - फोटो : amar ujala

बिजली का पोल तोड़ते हुए झोपड़ी पर पलटी
सुंदर ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे करवाचौथ की पूजा के बाद वह ड्यूटी पर चले गए थे। घर में पत्नी, बेटा, बहू और नातिन थे। देर रात करीब दो बजे दादानगर पुल से विजयनगर की ओर जा रहा ट्रैक्टर-ट्रॉली जर्जर सड़क पर तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गया। टैक्टर-ट्रॉली बिजली का पोल तोड़ते हुए झोपड़ी पर पलट गया। ट्रॉली और ईंटों के नीचे चारों के दबने से चीख-पुकार मच गई।

Kanpur Havoc caused by dilapidated roads over 15 injuries found on bodies of mother in law and daughter in law
क्रेन से पलटी ट्रैक्टर ट्राली हटवाती टीम - फोटो : amar ujala

पुलिस ने मेट्रो कर्मचारियों की मदद से हाइड्रा मंगवाई
आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सुंदर ने भी पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल की। मौके पर पहुंची फजलगंज पुलिस ने मेट्रो कर्मचारियों की मदद से हाइड्रा मंगवाई। ट्रॉली हटाने और चारों को बाहर निकालने में करीब डेढ़ घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इसके बाद सभी को हैलट पहुंचाया गया जहां सियावती और पुष्पा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Kanpur Havoc caused by dilapidated roads over 15 injuries found on bodies of mother in law and daughter in law
Kanpur Road Accident - फोटो : amar ujala

शरीर पर 15-15 से ज्यादा चोटें और हड्डियां टूटी मिलीं
एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के सिर, हाथ पैर, पीठ चेहरे समेत पूरे शरीर पर 15-15 से ज्यादा चोटें और हड्डियां टूटी मिलीं। हादसे में ओवरलोडिंग, चालक की लापरवाही और सड़क की जर्जर स्थिति की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं, स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक के शराब के नशे में होने की बात कही। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

विज्ञापन
Kanpur Havoc caused by dilapidated roads over 15 injuries found on bodies of mother in law and daughter in law
Kanpur Road Accident - फोटो : amar ujala

ट्रॉली के ओवरलोड होने की चर्चा
हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में लदी ईंटों की संख्या को लेकर भी सवाल उठे। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रॉली में करीब छह से आठ हजार ईंटें लदी थीं। इतनी अधिक मात्रा में ईंटें लदी होने से ट्रॉली का वजन काफी बढ़ गया था। पुलिस ओवरलोडिंग के पहलू की भी जांच कर रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉली झोपड़ी पर पलटने से परिवार के चारों सदस्य उसके नीचे बुरी तरह फंस गए थे। भारी ट्रॉली और ईंटों के कारण उन्हें हाथों से निकालना संभव नहीं था। मेट्रो कर्मचारियों की मदद से उन्हें बाहर निकलवाया जा सका।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed