महिला नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहीं प्रियंका ने बदलवाया जेंडर, बोलीं- शुरू से ही थे लड़कों जैसेे शौक

{"_id":"5d0e07838ebc3e3ef878cda4","slug":"female-national-boxing-player-priyanka-pal-made-her-gender-change","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932\u00a0\u092c\u0949\u0915\u094d\u0938\u093f\u0902\u0917 \u0916\u093f\u0932\u093e\u095c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902\u00a0\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0935\u093e\u092f\u093e \u091c\u0947\u0902\u0921\u0930, \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0925\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947\u0947 \u0936\u094c\u0915","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
महिला नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहीं प्रियंका ने जेंडर चेंज करवाया
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5d0e07838ebc3e3ef878cda4","slug":"female-national-boxing-player-priyanka-pal-made-her-gender-change","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932\u00a0\u092c\u0949\u0915\u094d\u0938\u093f\u0902\u0917 \u0916\u093f\u0932\u093e\u095c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902\u00a0\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0935\u093e\u092f\u093e \u091c\u0947\u0902\u0921\u0930, \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0925\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947\u0947 \u0936\u094c\u0915","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
महिला नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहीं प्रियंका ने जेंडर चेंज करवाया
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5d0e07838ebc3e3ef878cda4","slug":"female-national-boxing-player-priyanka-pal-made-her-gender-change","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932\u00a0\u092c\u0949\u0915\u094d\u0938\u093f\u0902\u0917 \u0916\u093f\u0932\u093e\u095c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902\u00a0\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0935\u093e\u092f\u093e \u091c\u0947\u0902\u0921\u0930, \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0925\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947\u0947 \u0936\u094c\u0915","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
महिला नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहीं प्रियंका ने जेंडर चेंज करवाया
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5d0e07838ebc3e3ef878cda4","slug":"female-national-boxing-player-priyanka-pal-made-her-gender-change","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932\u00a0\u092c\u0949\u0915\u094d\u0938\u093f\u0902\u0917 \u0916\u093f\u0932\u093e\u095c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902\u00a0\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0935\u093e\u092f\u093e \u091c\u0947\u0902\u0921\u0930, \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0925\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947\u0947 \u0936\u094c\u0915","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
महिला नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहीं प्रियंका ने जेंडर चेंज करवाया
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5d0e07838ebc3e3ef878cda4","slug":"female-national-boxing-player-priyanka-pal-made-her-gender-change","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932\u00a0\u092c\u0949\u0915\u094d\u0938\u093f\u0902\u0917 \u0916\u093f\u0932\u093e\u095c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902\u00a0\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0935\u093e\u092f\u093e \u091c\u0947\u0902\u0921\u0930, \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0925\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947\u0947 \u0936\u094c\u0915","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
महिला नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहीं प्रियंका ने जेंडर चेंज करवाया
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5d0e07838ebc3e3ef878cda4","slug":"female-national-boxing-player-priyanka-pal-made-her-gender-change","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932\u00a0\u092c\u0949\u0915\u094d\u0938\u093f\u0902\u0917 \u0916\u093f\u0932\u093e\u095c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902\u00a0\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0935\u093e\u092f\u093e \u091c\u0947\u0902\u0921\u0930, \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0925\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947\u0947 \u0936\u094c\u0915","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
महिला नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहीं प्रियंका ने जेंडर चेंज करवाया
- फोटो : अमर उजाला