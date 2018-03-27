बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5aba6c924f1c1b53408b5334","slug":"girl-raped-in-up","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091b\u0924 \u092a\u0930 \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u0938\u093e\u0947 \u0930\u0939\u0940 \u0925\u0940 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0928\u094c \u0915\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u093e\u0948\u0915\u093e \u0926\u0947\u0916 \u092a\u0921\u093c\u093e\u0947\u0938\u0940 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0939\u0935\u0938 \u0915\u093e \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
छत पर अकेली साे रही थी कक्षा नौ की छात्रा माैका देख पड़ाेसी ने बनाया हवस का शिकार
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर , Updated Tue, 27 Mar 2018 10:15 PM IST
यूपी के कन्नाैज जिले में छत पर साे रही एक किशाेरी काे पड़ाेसी युवक ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब किशाेरी ने इसका विराेध किया ताे वहशी युवक वहां से उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5aba6c924f1c1b53408b5334","slug":"girl-raped-in-up","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091b\u0924 \u092a\u0930 \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u0938\u093e\u0947 \u0930\u0939\u0940 \u0925\u0940 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0928\u094c \u0915\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u093e\u0948\u0915\u093e \u0926\u0947\u0916 \u092a\u0921\u093c\u093e\u0947\u0938\u0940 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0939\u0935\u0938 \u0915\u093e \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5aba6c924f1c1b53408b5334","slug":"girl-raped-in-up","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091b\u0924 \u092a\u0930 \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u0938\u093e\u0947 \u0930\u0939\u0940 \u0925\u0940 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0928\u094c \u0915\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u093e\u0948\u0915\u093e \u0926\u0947\u0916 \u092a\u0921\u093c\u093e\u0947\u0938\u0940 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0939\u0935\u0938 \u0915\u093e \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5aba6c924f1c1b53408b5334","slug":"girl-raped-in-up","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091b\u0924 \u092a\u0930 \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u0938\u093e\u0947 \u0930\u0939\u0940 \u0925\u0940 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0928\u094c \u0915\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u093e\u0948\u0915\u093e \u0926\u0947\u0916 \u092a\u0921\u093c\u093e\u0947\u0938\u0940 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0939\u0935\u0938 \u0915\u093e \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
{"_id":"5aba6c924f1c1b53408b5334","slug":"girl-raped-in-up","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091b\u0924 \u092a\u0930 \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u0938\u093e\u0947 \u0930\u0939\u0940 \u0925\u0940 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0928\u094c \u0915\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u093e\u0948\u0915\u093e \u0926\u0947\u0916 \u092a\u0921\u093c\u093e\u0947\u0938\u0940 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0939\u0935\u0938 \u0915\u093e \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e ","slug":"crime"}}
अमर उजाला ऐप चुनें
सबसे तेज अनुभव के लिए
क्लिक करें
Add to Home Screen
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.