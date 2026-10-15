बदायूं: राम बरात शोभायात्रा में छाया आस्था का उल्लास, कलाकारों ने बिखेरे लोक संस्कृति के रंग; तस्वीरें

1 of 8 बदायूं में धूमधाम से निकली राम बरात - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बदायूं में भगवान श्रीराम के विवाहोत्सव पर शहर की सड़कों पर आस्था, उल्लास और भारतीय संस्कृति के विविध रंग एक साथ नजर आए। श्री रामलीला महोत्सव समिति की ओर से निकाली गई श्रीराम विवाह की भव्य शोभायात्रा में राजस्थानी लोककला से लेकर हरियाणा के ढोल और पंजाब के भांगड़े तक का संगम देखने को मिला। भगवान श्रीराम की सुसज्जित सवारी के दर्शन करने के लिए जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। बृहस्पतिवार देर रात तक लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और आरती उतारकर सुख-समृद्धि की कामना की। शोभायात्रा के दौरान धार्मिक उल्लास के साथ शहर की सांस्कृतिक विविधता भी दिखाई दी।

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2 of 8 राम बरात में प्रस्तुति देते कलाकार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बिरुआबाड़ी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा

श्रीराम लीला महोत्सव कमेटी की की ओर से शहर के बिरुआबाड़ी मंदिर से बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े चार बजे शुरू हुई शोभायात्रा में इस बार राजस्थानी थीम विशेष आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और अन्य क्षेत्रों से आए कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में अपनी लोककला का प्रदर्शन करते चल रहे थे।

3 of 8 राम बरात में प्रस्तुति देते कलाकार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कलाकारों ने दीं प्रस्तुतियां

जयपुर से आए ब्रास बैंड की धुनों ने वातावरण को भक्तिमय बनाया तो हरियाणा के कलाकारों के ढोल और पंजाब के भांगड़ा दल ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों को देखने के लिए लोग सड़क किनारे खड़े रहे। काली सड़क, मढ़ई चौक, शास्त्री चौक पर लोगों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

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4 of 8 राम बरात में शामिल भगवान श्रीराम की झांकी। - फोटो : स्रोत- आयोजक

भगवान श्रीराम की सवारी को आकर्षक ढंग से सजाया था। शोभायात्रा में धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं की झलक दिखाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग पर भारी पुलिस बल के साथ तीन मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष अरविंद कांत, रवि वैश्य, सचित्र प्रकाश, रवि नंदन गुप्ता, सार्थक गुप्ता, गर्वित वैश्य, अगम गुप्ता और पंकज वैश्य आदि ने व्यवस्था बनाई।



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5 of 8 पूर्वा मंत्री आबिद रजा ने किया राम बरात का स्वागत । - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी