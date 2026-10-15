बदायूं में भगवान श्रीराम के विवाहोत्सव पर शहर की सड़कों पर आस्था, उल्लास और भारतीय संस्कृति के विविध रंग एक साथ नजर आए। श्री रामलीला महोत्सव समिति की ओर से निकाली गई श्रीराम विवाह की भव्य शोभायात्रा में राजस्थानी लोककला से लेकर हरियाणा के ढोल और पंजाब के भांगड़े तक का संगम देखने को मिला। भगवान श्रीराम की सुसज्जित सवारी के दर्शन करने के लिए जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। बृहस्पतिवार देर रात तक लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और आरती उतारकर सुख-समृद्धि की कामना की। शोभायात्रा के दौरान धार्मिक उल्लास के साथ शहर की सांस्कृतिक विविधता भी दिखाई दी।
बदायूं: राम बरात शोभायात्रा में छाया आस्था का उल्लास, कलाकारों ने बिखेरे लोक संस्कृति के रंग; तस्वीरें
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 15 Oct 2026 10:43 PM IST
सार
बदायूं में श्री रामलीला महोत्सव समिति की ओर से बृहस्पतिवार को भव्य राम बरात शोभायात्रा निकाली गई। बिरुआबाड़ी मंदिर से आरंभ हुई इस यात्रा में राजस्थानी लोककला, हरियाणा के ढोल और पंजाब के भांगड़े का अनूठा संगम देखने को मिला। शहर के प्रमुख मार्गों पर नगर पालिका द्वारा कालीन बिछाई गई तथा पूर्व मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।
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