बदायूं हत्याकांड: मुख्य आरोपी की हैवानियत देख सहमे ग्रामीण, खेमकरन को बचाने की नहीं जुटा पाए हिम्मत

1 of 9 मंगलवार को फतेहनगला गांव में हुई थी वारदात - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव फतेहनगला में मंगलवार को जिस वक्त आरोपी अवनीश, पूर्व पीआरडी जवान खेमकरन (50 वर्ष) की हत्या करने के लिए ताबड़तोड़ ईंटों व पत्थरों से वार कर रहा था, उस वक्त उसकी हैवानियत से आसपास के ग्रामीण खौफ खा गए। मुख्य आरोपी और उसके साथियों से ग्रामीण दहशत में आ गए और खेमकरन को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। जब खेमकरन के भतीजे व परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। परिवार की महिला को पटक दिया। इससे महिला को चोट आई। परिजनों के मुताबिक खेमकरन की जान लेने तक आरोपी उनके सिर और चेहरे पर वार करता रहा। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 15 से 20 मिनट तक आरोपी वार करता रहा। खेमकरन के खून से उसकी टी-शर्ट तक सन गई थी।



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2 of 9 घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, हमले के दौरान अवनीश लगातार खेमकरन को ललकारता रहा। वह कहता रहा कि बुलाओ अपने बचाने वाले को। हमलावरों के इस आक्रामक रवैये के चलते आसपास मौजूद ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। किसी तरह परिवार के लोग उन्हें बचाने के लिए आगे आए थे। हमले में खेमकरन के भतीजे किशनपाल, उनकी पत्नी हेमवती और रामबहादुर को भी चोटें आईं। पास में दरांती और खुरपी पड़ी थी। वह तक खून से सन गई थी। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर खून से सनी ईंटें और पत्थर मिले हैं, जिन्हें टीम ने साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया है।

3 of 9 घटनास्थल पर शव सील करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

हत्या से आक्रोशित परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों के कार्रवाई का भरोसा देने पर शव का पोस्टमॉर्टम कराया। चार भाइयों में तीन की मौत होने पर महेंद्र ही रह गए: मेवाराम के चार बेटे थे। खेमकरन, चन्द्रपाल, यादराम व महेंद्र। चंद्रपाल व यादराम की पहले की मृत्यु हो चुकी है। अब खेमकरन की मौत हो गई। तीन भाइयों की मौत से महेंद्र बेहद दुखी हैं। वह ही बचे हैं। परिजनों ने बताया कि चंद्रपाल और खेमकरन की शादी नहीं हुई थी।

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4 of 9 ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पेड़ से बांधकर अवनीश की लगाई पिटाई

वारदात के बाद पूरा गांव मौके पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर मुख्य आरोपी अवनीश को दबोच लिया। ग्रामीणों ने पहले उसके दोनों हाथ बांधे। इसके बाद खींचकर ले जाकर पेड़ से बांध दिया। लोहे के तार से हाथ बंधने के बाद उसी तार से पेड़ से बांध दिया। इसके बाद रस्सी से और कसकर बांध दिया। इस दौरान कई महिलाओं ने आरोपी पर थप्पड़ बरसाए। पुरुषों ने भी उसकी पिटाई लगई। इस दौरान भी वह ग्रामीणों से गाली-गलौज करता रहा। उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी।

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5 of 9 आरोपी अवनीश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी