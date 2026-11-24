1 of 7 गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बदायूं के कादरचौक क्षेत्र में गंगा तट पर लगे ऐतिहासिक मेला ककोड़ा में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई दिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। मंगलवार तड़के चार बजे से ही गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया था। हर-हर गंगे और गंगा मैया की जय के जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा। रात से भी गंगा तट पर भीड़ बढ़ने लगी थी। सुबह करीब छह बजे आस्था का जनसैलाब दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य किया।

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2 of 7 गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मेले में परिवार सहित पहुंचे लोगों ने गंगा घाट पर दीप प्रवाहित किए। हालांकि सोमवार शाम से उपधारा में जलस्तर एक से डेढ़ फुट और कम हो गया। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। लोग उपधारा में ही स्नान कर पुण्य लाभ लेते रहे। घाट पर सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट करती रही।

3 of 7 ककोड़ा मेले में लगे कल्पवासियों के टेंट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हजारों कल्पवासियों ने डाला डेरा

गंगा तट पर लगा मेला करीब पांच सौ वर्षों की आस्था और धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हजारों की संख्या में कल्पवासी यहां अपने डेरे लगाए हुए हैं। मीना बाजार, मनोरंजन, रेस्टोरेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंच से लेकर ऊंचे झूले और मौत का कुआं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सोमवार दोपहर उद्घाटन से पहले श्रद्धालुओं और मेला क्षेत्र पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।



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4 of 7 मेला ककोड़ा में पूजा करता परिवार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पारंपरिक मेलजोल का प्रतीक है ककोड़ा मेला

ऐतिहासिक मेला ककोड़ा के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के बृज क्षेत्र के अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने कहा कि ककोड़ा मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक एकता, लोक संस्कृति और पारंपरिक मेलजोल का भी प्रतीक है। केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मेला ककोड़ा की मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

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5 of 7 गंगा में दीपदान करते श्रद्धालु - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी