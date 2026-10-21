बरेली: रामलीला में रावण के पुतले का हुआ दहन, बुराई जलकर राख, फैला सत्य का उजाला; देखें तस्वीरें

1 of 10 रावण के पुतले का दहन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बरेली के हार्टमन मैदान पर आयोजित 459वीं रामलीला में विजयदशमी पर मंगलवार को अहंकारी रावण के पुतले का दहन किया गया। उसकी बुराई की राख पर सत्य का प्रकाश दिखा तो श्रद्धालुओं ने श्रीराम के जयकारे लगाए। असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया। श्रीराम के आदर्श से सीख लेने का नाद दसों दिशाओं में गूंजा। बुराई के चेहरे को जलता देखने के लिए शाम ढलते ही मैदान पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। जैसे-जैसे समय बीता, चहल-पहल और रौनक बढ़ती गई। रावण पुतला दहन से पहले कलाकारों की टोली ने श्रीराम और रावण के बीच युद्ध का मंचन किया।

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2 of 10 हार्टमन रामलीला मैदान में लगे पुतले - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

युद्ध में श्रीराम लगातार तीर मारते हैं लेकिन रावण पर प्रभाव नहीं होता है। इस बीच विभीषण ने श्रीराम को रावण की नाभि में अमृत होने से अमरत्व का रहस्य बताया। इसके बाद श्रीराम ने रावण की नाभि में दिव्य तीर मारकर उसका वध किया।

3 of 10 पुतला दहन के बाद हुई आतिशबाजी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इससे पहले प्रसंगों के अनुसार, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन किए गए। रंग-बिरंगी आतिशबाजी के साथ धूं-धूंकर जला बुराई का चेहरा रावण के पुतले को जलता देख सभी लोगों ने श्रीराम के जयकारे लगाए। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली।

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4 of 10 रामलीला मेले में उमड़ी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुतले दहन के साथ 70वें दशहरा मेले का समापन

दशहरा रामलीला धार्मिक सेवा समिति की ओर से विष्णु इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित 70वां दशहरा मेला मंगलवार को संपन्न हुआ। समिति के महामंत्री रवि छावड़ा ने बताया कि पहले मॉडल टाउन में लगने वाला यह मेला अब विष्णु इंटर कॉलेज मैदान पर होता है। मंगलवार शाम श्रीहरि मंदिर से राजगद्दी यात्रा का शुभारंभ हुआ।

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5 of 10 पुतला दहन देखने उमड़े लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

यात्रा सनातन धर्म मंदिर, रामायण मंदिर और दरगाह मंदिर से होते हुए मेला स्थल पहुंची। वहां 50 फुट ऊंचे रावण और 40-40 फुट ऊंचे मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इसके बाद शानदार आतिशबाजी मुकाबला हुआ। मेले में खानपान, झूले सहित अन्य सामग्री के स्टॉल लगाए गए थे।