{"_id":"5e8cc68f8ebc3e7607033543","slug":"administration-cautious-in-view-of-increasing-danger-of-corona-virus-in-prayagraj-and-tension-after-killing-in-kareli","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0917\u0930\u093e\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0938 \u0915\u0947 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0947 \u0916\u0924\u0930\u0947 \u0914\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0924\u0928\u093e\u0935 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u092a\u094d\u0930\u0936\u093e\u0938\u0928 \u0938\u0924\u0930\u094d\u0915","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}} Police officers following people in Nakhaskohana area following lockdown. - फोटो : prayagraj

In Colonelganj, many people stood nearby even after being asked to distance the meeting meeting for awareness. - फोटो : prayagraj

Officers meeting with citizens for peace and harmony. - फोटो : prayagraj