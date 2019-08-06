अब कश्मीर की वादियों में भी 'खनकेंगी' सुहागनगरी की चूड़ियां, कारोबारियों में खुशी का मौहाल

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कारीगर द्वारा डिजाइन की गईं चूड़ियां
- फोटो : अमर उजाला
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दुकान में सजी रंग बिरंगी चूड़ियां
- फोटो : अमर उजाला
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धारा 370 हटने के बाद जश्न मनाते व्यापारी
- फोटो : अमर उजाला
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दुकान पर सजी रंग-बिरंगी चूड़ियां
- फोटो : अमर उजाला