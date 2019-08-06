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अब कश्मीर की वादियों में भी 'खनकेंगी' सुहागनगरी की चूड़ियां, कारोबारियों में खुशी का मौहाल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद, Updated Tue, 06 Aug 2019 12:53 PM IST
कारीगर द्वारा डिजाइन की गईं चूड़ियां
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कारीगर द्वारा डिजाइन की गईं चूड़ियां - फोटो : अमर उजाला
सुहागनगरी फिरोजाबाद की रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां जम्मू-कश्मीर में भी खनकती हैं। यहां से जम्मू काफी माल जाता है। चूड़ी बाजार ने अनुच्छेद 370 हटाने का स्वागत किया है। चूड़ी व्यापारी इस बात से खुश नजर आए कि भविष्य में यहां के व्यापारी कश्मीर में अपनी ब्रांच खोल सकेंगे।
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कारीगर द्वारा डिजाइन की गईं चूड़ियां
कारीगर द्वारा डिजाइन की गईं चूड़ियां - फोटो : अमर उजाला
दुकान में सजी रंग बिरंगी चूड़ियां
दुकान में सजी रंग बिरंगी चूड़ियां - फोटो : अमर उजाला
फाइल फोटो
फाइल फोटो
धारा 370 हटने के बाद जश्न मनाते व्यापारी
धारा 370 हटने के बाद जश्न मनाते व्यापारी - फोटो : अमर उजाला
दुकान पर सजी रंग-बिरंगी चूड़ियां
दुकान पर सजी रंग-बिरंगी चूड़ियां - फोटो : अमर उजाला
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