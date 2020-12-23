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आगरा बैंक डकैती : 12 लाख रुपये की बरामदगी के लिए जुटी पुलिस टीम, जेल भेजे आरोपी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा, Updated Wed, 23 Dec 2020 11:42 AM IST
बैंक डकैती के आरोपियों के साथ आगरा पुलिस
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बैंक डकैती के आरोपियों के साथ आगरा पुलिस - फोटो : अमर उजाला
थाना सदर के रोहता में इंडियन ओवरसीज बैंक डकैती के मामले में गिरफ्तार कर्मचारी पुनीत उर्फ पीके को पुलिस ने सोमवार को ही जेल भेज दिया था। मंगलवार को चार अन्य आरोपी ठाकुरदास, रंजीत, नीरज और रजनी को जेल भेजा गया। जबकि अभी सनी, बंटी, नरेंद्र और तेज सिंह फरार हैं। वहीं पुलिस ने पांच लाख रुपये और बरामद  कर लिए हैं। 12 लाख की बरामदगी के लिए टीमें लगी हैं।  
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बैंक डकैती के आरोपियों के साथ आगरा पुलिस
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बैंक डकैती के आरोपी पुलिस गिरफ्त में - फोटो : अमर उजाला
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आगरा बैंक डकैती कांड : आरोपी पुनीत - फोटो : अमर उजाला
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