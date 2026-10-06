सर्विस सेंटर से सामान मिलते ही घर न जाएं, पहले कर लें ये पांच जरूरी चेकिंग

1 of 5 सर्विस सेंटर से सामान लेते वक्त न करें ये गलती - फोटो : एआई







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सर्विस सेंटर में सामान जमा करते समय आपको एक जॉब शीट या रिसीविंग दी जाती है। सामान वापस लेते समय इसे जरूर देखें। इसमें सामान का मॉडल, सीरियल नंबर, शिकायत और किए गए काम की जानकारी हो सकती है। यह भी जांच लें कि जिस काम के लिए सामान जमा किया था, वह ठीक से दर्ज है या नहीं। अगर किसी बात में अंतर दिखे तो वहीं पूछ लें। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

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बाहर से सामान को अच्छी तरह देख लें

सामान लेते समय जल्दबाजी न करें। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या किसी दूसरे डिवाइस को बाहर से ध्यान से देखें। कहीं नया स्क्रैच, डेंट, टूट-फूट या स्क्रीन पर निशान तो नहीं है। अगर सामान जमा करते समय उसकी हालत ठीक थी और अब कोई नया नुकसान दिख रहा है तो तुरंत सर्विस सेंटर के कर्मचारी को बताएं। जरूरत पड़े तो इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं।

3 of 5 mobile charger - फोटो : Adobe stock

अपना सामान और उसके पार्ट्स जांचें

कई बार सर्विस के लिए चार्जर, केबल, बैटरी, रिमोट या दूसरे सामान भी साथ जमा किए जाते हैं। सामान वापस लेते समय देख लें कि जो चीजें आपने दी थीं, वे सभी वापस मिली हैं या नहीं। खासकर मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिवाइस में सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड या दूसरे छोटे सामान को भी जरूर जांच लें।

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4 of 5 mobile sale - फोटो : Amar Ujala AI

वही समस्या दोबारा तो नहीं आ रही

सिर्फ डिवाइस ऑन हो जाने का मतलब यह नहीं है कि समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। जिस दिक्कत के कारण सामान सर्विस सेंटर में दिया था, उसे वहीं चेक करें। मोबाइल की स्क्रीन, कैमरा, स्पीकर, चार्जिंग या नेटवर्क की समस्या थी तो संबंधित फीचर इस्तेमाल करके देखें। टीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी जिस हिस्से में दिक्कत थी, उसे कुछ देर चलाकर देखना बेहतर है।

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