सर्विस सेंटर से सामान मिलते ही घर न जाएं, पहले कर लें ये पांच जरूरी चेकिंग

सर्विस सेंटर में सामान जमा करते समय आपको एक जॉब शीट या रिसीविंग दी जाती है। सामान वापस लेते समय इसे जरूर देखें। इसमें सामान का मॉडल, सीरियल नंबर, शिकायत और किए गए काम की जानकारी हो सकती है। यह भी जांच लें कि जिस काम के लिए सामान जमा किया था, वह ठीक से दर्ज है या नहीं। अगर किसी बात में अंतर दिखे तो वहीं पूछ लें। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
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APK फाइल से इन्सटॉल होते हैं एप्स
- फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)
बाहर से सामान को अच्छी तरह देख लें
सामान लेते समय जल्दबाजी न करें। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या किसी दूसरे डिवाइस को बाहर से ध्यान से देखें। कहीं नया स्क्रैच, डेंट, टूट-फूट या स्क्रीन पर निशान तो नहीं है। अगर सामान जमा करते समय उसकी हालत ठीक थी और अब कोई नया नुकसान दिख रहा है तो तुरंत सर्विस सेंटर के कर्मचारी को बताएं। जरूरत पड़े तो इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं।
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mobile charger
- फोटो : Adobe stock
अपना सामान और उसके पार्ट्स जांचें
कई बार सर्विस के लिए चार्जर, केबल, बैटरी, रिमोट या दूसरे सामान भी साथ जमा किए जाते हैं। सामान वापस लेते समय देख लें कि जो चीजें आपने दी थीं, वे सभी वापस मिली हैं या नहीं। खासकर मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिवाइस में सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड या दूसरे छोटे सामान को भी जरूर जांच लें।
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mobile sale
- फोटो : Amar Ujala AI
वही समस्या दोबारा तो नहीं आ रही
सिर्फ डिवाइस ऑन हो जाने का मतलब यह नहीं है कि समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। जिस दिक्कत के कारण सामान सर्विस सेंटर में दिया था, उसे वहीं चेक करें। मोबाइल की स्क्रीन, कैमरा, स्पीकर, चार्जिंग या नेटवर्क की समस्या थी तो संबंधित फीचर इस्तेमाल करके देखें। टीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी जिस हिस्से में दिक्कत थी, उसे कुछ देर चलाकर देखना बेहतर है।
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मोबाइल डाटा सेविंग टिप्स
- फोटो : एआई जनरेटेड
डेटा और सेटिंग्स पर भी नजर डालें
अगर फोन या लैपटॉप सर्विस के लिए दिया था तो अपना डेटा और जरूरी सेटिंग्स भी जांच लें। फोटो, कॉन्टैक्ट, फाइल और जरूरी ऐप्स मौजूद हैं या नहीं, यह देख लें। अगर डिवाइस रीसेट किया गया है तो इसकी जानकारी सर्विस सेंटर से जरूर लें। अपना पासवर्ड या ओटीपी किसी कर्मचारी के साथ साझा करने से भी बचें। याद रखें, सर्विस सेंटर से सामान लेते समय जल्दबाजी में सिर्फ डिवाइस हाथ में लेकर घर न निकलें। कुछ मिनट लगाकर उसकी हालत, जरूरी सामान, जॉब शीट और ठीक की गई समस्या जांच लेना बाद की परेशानी से बचा सकता है।
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