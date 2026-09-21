घर की चाबी घुमाते ही अटक जाती है? जोर लगाने से पहले जान लें ये छोटी वजह

घर से निकलते या अंदर आते समय चाबी से ताला खोलना रोज का काम है। इसलिए जब चाबी अचानक घूमने में अटकने लगे तो ज्यादातर लोग उसे थोड़ा जोर लगाकर घुमाने की कोशिश करते हैं। कई बार ताला खुल भी जाता है, लेकिन यही आदत आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है। ज्यादा जोर लगाने पर चाबी मुड़ सकती है या टूटकर ताले के अंदर फंस सकती है। तो आइए जानते हैं।
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ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती?
- फोटो : freepik
दरवाजे पर पड़ रहा हो दबाव
कई बार असली समस्या ताले में नहीं, दरवाजे की स्थिति में होती है। अगर दरवाजा अपने फ्रेम में थोड़ा दबा हुआ है या कुंडी और लॉक का हिस्सा सही जगह पर नहीं बैठ रहा है तो चाबी घुमाने में ज्यादा जोर लग सकता है। ऐसे में दरवाजे को हल्का अपनी तरफ खींचकर या धक्का देकर चाबी घुमाने पर फर्क पड़ सकता है। अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो दरवाजे की फिटिंग की जांच करवाना बेहतर है।
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चाबी खुद भी हो सकती है वजह
पुरानी या मुड़ी हुई चाबी लॉक के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर पाती। अगर चाबी के किनारे घिस गए हैं या उसका आकार थोड़ा बदल गया है तो उसे घुमाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में दूसरी सही चाबी से ताला खोलकर देखें। अगर दूसरी चाबी आसानी से घूम जाती है तो पुरानी चाबी को बदलना बेहतर रहेगा।
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ताले में धूल और गंदगी भी जमा हो सकती है
समय के साथ ताले के अंदर धूल या छोटी गंदगी जमा हो सकती है। इससे उसके अंदर के हिस्से आसानी से नहीं घूमते। ऐसे में बिना जानकारी के कोई भी तेल या घरेलू चीज डालने से बचें। गलत पदार्थ डालने से अंदर और गंदगी चिपक सकती है। जरूरत पड़ने पर ताले के लिए बने सही लुब्रिकेंट का इस्तेमाल निर्माता की सलाह के अनुसार किया जा सकता है।
चाबी को बार-बार जोर से न घुमाएं
अगर चाबी एक जगह आकर रुक रही है तो लगातार ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। चाबी टूटने पर उसका हिस्सा ताले के अंदर फंस सकता है और फिर समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। अगर चाबी आधी अंदर जाने के बाद ही अटक रही है या घुमाने पर बिल्कुल नहीं घूमती तो ताले की जांच करवाना बेहतर है।
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कब बुलाएं लॉक एक्सपर्ट?
अगर दूसरी चाबी से भी ताला नहीं खुल रहा, चाबी अंदर फंस रही है, ताला ढीला हो गया है या लॉक घुमाने पर अजीब आवाज आ रही है तो खुद से उसे खोलने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में लॉक की मरम्मत करने वाले व्यक्ति से जांच करवाना सही रहेगा। इसलिए चाबी अटकते ही सबसे पहले जोर लगाने के बजाय दरवाजे की स्थिति, चाबी और ताले की हालत देखें। छोटी वजह जल्दी पकड़ में आ जाए तो चाबी टूटने या ताला खराब होने जैसी बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
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