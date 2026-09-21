घर की चाबी घुमाते ही अटक जाती है? जोर लगाने से पहले जान लें ये छोटी वजह

1 of 5 ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : AI







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घर से निकलते या अंदर आते समय चाबी से ताला खोलना रोज का काम है। इसलिए जब चाबी अचानक घूमने में अटकने लगे तो ज्यादातर लोग उसे थोड़ा जोर लगाकर घुमाने की कोशिश करते हैं। कई बार ताला खुल भी जाता है, लेकिन यही आदत आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है। ज्यादा जोर लगाने पर चाबी मुड़ सकती है या टूटकर ताले के अंदर फंस सकती है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : freepik

दरवाजे पर पड़ रहा हो दबाव

कई बार असली समस्या ताले में नहीं, दरवाजे की स्थिति में होती है। अगर दरवाजा अपने फ्रेम में थोड़ा दबा हुआ है या कुंडी और लॉक का हिस्सा सही जगह पर नहीं बैठ रहा है तो चाबी घुमाने में ज्यादा जोर लग सकता है। ऐसे में दरवाजे को हल्का अपनी तरफ खींचकर या धक्का देकर चाबी घुमाने पर फर्क पड़ सकता है। अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो दरवाजे की फिटिंग की जांच करवाना बेहतर है।

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चाबी खुद भी हो सकती है वजह

पुरानी या मुड़ी हुई चाबी लॉक के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर पाती। अगर चाबी के किनारे घिस गए हैं या उसका आकार थोड़ा बदल गया है तो उसे घुमाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में दूसरी सही चाबी से ताला खोलकर देखें। अगर दूसरी चाबी आसानी से घूम जाती है तो पुरानी चाबी को बदलना बेहतर रहेगा।

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4 of 5 ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : freepik.com

ताले में धूल और गंदगी भी जमा हो सकती है

समय के साथ ताले के अंदर धूल या छोटी गंदगी जमा हो सकती है। इससे उसके अंदर के हिस्से आसानी से नहीं घूमते। ऐसे में बिना जानकारी के कोई भी तेल या घरेलू चीज डालने से बचें। गलत पदार्थ डालने से अंदर और गंदगी चिपक सकती है। जरूरत पड़ने पर ताले के लिए बने सही लुब्रिकेंट का इस्तेमाल निर्माता की सलाह के अनुसार किया जा सकता है।



चाबी को बार-बार जोर से न घुमाएं

अगर चाबी एक जगह आकर रुक रही है तो लगातार ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। चाबी टूटने पर उसका हिस्सा ताले के अंदर फंस सकता है और फिर समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। अगर चाबी आधी अंदर जाने के बाद ही अटक रही है या घुमाने पर बिल्कुल नहीं घूमती तो ताले की जांच करवाना बेहतर है।

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