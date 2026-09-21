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घर की चाबी घुमाते ही अटक जाती है? जोर लगाने से पहले जान लें ये छोटी वजह

Mon, 21 Sep 2026 09:50 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 21 Sep 2026 09:50 AM IST
सार

Door Key Get Stuck: घर की चाबी घुमाते समय बार-बार अटक रही है तो हर बार ताला खराब हो, ऐसा जरूरी नहीं। चाबी का मुड़ जाना, ताले के अंदर धूल या गंदगी जमा होना, लॉक के हिस्सों का ठीक से न चलना या दरवाजे पर दबाव पड़ना भी इसकी वजह हो सकती है। ऐसे में चाबी पर जोर लगाने के बजाय पहले कारण समझना जरूरी है।
 

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Why Does Your Door Key Get Stuck? Things to Check Before Forcing It
ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : AI

घर से निकलते या अंदर आते समय चाबी से ताला खोलना रोज का काम है। इसलिए जब चाबी अचानक घूमने में अटकने लगे तो ज्यादातर लोग उसे थोड़ा जोर लगाकर घुमाने की कोशिश करते हैं। कई बार ताला खुल भी जाता है, लेकिन यही आदत आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है। ज्यादा जोर लगाने पर चाबी मुड़ सकती है या टूटकर ताले के अंदर फंस सकती है। तो आइए जानते हैं।

Why Does Your Door Key Get Stuck? Things to Check Before Forcing It
ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : freepik

दरवाजे पर पड़ रहा हो दबाव
कई बार असली समस्या ताले में नहीं, दरवाजे की स्थिति में होती है। अगर दरवाजा अपने फ्रेम में थोड़ा दबा हुआ है या कुंडी और लॉक का हिस्सा सही जगह पर नहीं बैठ रहा है तो चाबी घुमाने में ज्यादा जोर लग सकता है। ऐसे में दरवाजे को हल्का अपनी तरफ खींचकर या धक्का देकर चाबी घुमाने पर फर्क पड़ सकता है। अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो दरवाजे की फिटिंग की जांच करवाना बेहतर है।

Why Does Your Door Key Get Stuck? Things to Check Before Forcing It
ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : Freepik

चाबी खुद भी हो सकती है वजह
पुरानी या मुड़ी हुई चाबी लॉक के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर पाती। अगर चाबी के किनारे घिस गए हैं या उसका आकार थोड़ा बदल गया है तो उसे घुमाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में दूसरी सही चाबी से ताला खोलकर देखें। अगर दूसरी चाबी आसानी से घूम जाती है तो पुरानी चाबी को बदलना बेहतर रहेगा।

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Why Does Your Door Key Get Stuck? Things to Check Before Forcing It
ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : freepik.com

ताले में धूल और गंदगी भी जमा हो सकती है
समय के साथ ताले के अंदर धूल या छोटी गंदगी जमा हो सकती है। इससे उसके अंदर के हिस्से आसानी से नहीं घूमते। ऐसे में बिना जानकारी के कोई भी तेल या घरेलू चीज डालने से बचें। गलत पदार्थ डालने से अंदर और गंदगी चिपक सकती है। जरूरत पड़ने पर ताले के लिए बने सही लुब्रिकेंट का इस्तेमाल निर्माता की सलाह के अनुसार किया जा सकता है।

चाबी को बार-बार जोर से न घुमाएं
अगर चाबी एक जगह आकर रुक रही है तो लगातार ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। चाबी टूटने पर उसका हिस्सा ताले के अंदर फंस सकता है और फिर समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। अगर चाबी आधी अंदर जाने के बाद ही अटक रही है या घुमाने पर बिल्कुल नहीं घूमती तो ताले की जांच करवाना बेहतर है।

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ताला खोलते समय चाबी नहीं घूमती? - फोटो : freepik.com

कब बुलाएं लॉक एक्सपर्ट?
अगर दूसरी चाबी से भी ताला नहीं खुल रहा, चाबी अंदर फंस रही है, ताला ढीला हो गया है या लॉक घुमाने पर अजीब आवाज आ रही है तो खुद से उसे खोलने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में लॉक की मरम्मत करने वाले व्यक्ति से जांच करवाना सही रहेगा। इसलिए चाबी अटकते ही सबसे पहले जोर लगाने के बजाय दरवाजे की स्थिति, चाबी और ताले की हालत देखें। छोटी वजह जल्दी पकड़ में आ जाए तो चाबी टूटने या ताला खराब होने जैसी बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।

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