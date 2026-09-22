गैस पर खाली तवा ज्यादा देर रखने से क्या होता है? बर्तन ही नहीं, चूल्हे पर भी पड़ सकता है असर

1 of 5 तवा गर्म करने की ये गलती पड़ सकती है भारी - फोटो : AI







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रोटी या पराठा बनाने से पहले तवा गर्म करना तो लगभग हर घर में होता है। कई बार लोग तवा गैस पर रखकर कुछ और काम करने लगते हैं और ध्यान ही नहीं रहता कि वह काफी देर से खाली गर्म हो रहा है। थोड़ी देर तक तवा गर्म करना सामान्य बात है, लेकिन उसे लंबे समय तक खाली और तेज आंच पर छोड़ना ठीक नहीं माना जाता। इससे सिर्फ तवे को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि चूल्हे के कुछ हिस्सों पर भी असर पड़ सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 तवा गर्म करने की ये गलती पड़ सकती है भारी - फोटो : Adobe Stock/ @jamirun_kitchen

तवा जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है

जब तवे पर कोई खाना या पानी नहीं होता तो गैस की गर्मी सीधे तवे को लगातार गर्म करती रहती है। कुछ समय बाद तवे का तापमान खाना पकाने के लिए जरूरी तापमान से काफी ऊपर जा सकता है। खासकर पतले तवे जल्दी गर्म हो जाते हैं। ज्यादा गर्म होने पर तवा रंग बदल सकता है, उसका निचला हिस्सा खराब हो सकता है या वह टेढ़ा भी पड़ सकता है।

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नॉन-स्टिक तवे में ज्यादा सावधानी

अगर तवा नॉन-स्टिक है तो खाली तवा तेज आंच पर गर्म करना और भी सही आदत नहीं है। ज्यादा गर्म होने से उसकी नॉन-स्टिक परत को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसे तवे को बहुत देर तक खाली गैस पर छोड़ने से बचना चाहिए। खाना या कम से कम थोड़ी सामग्री डालने के बाद ही उसे गर्म करना बेहतर रहता है।

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गैस की आंच पर भी पड़ सकता है असर

खाली तवा लंबे समय तक गैस पर रहने से उसकी गर्मी आसपास के हिस्सों तक भी पहुंचती है। अगर तवा बहुत बड़ा है और उसकी गर्मी बर्नर के आसपास के हिस्से तक ज्यादा पहुंच रही है, तो चूल्हे के ऊपर की सतह और दूसरे हिस्से भी जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकते हैं। इससे चूल्हे की सतह पर दाग या रंग बदलने जैसी समस्या हो सकती है।

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