क्या बैंक लॉकर में रखा सोना या गहने सुरक्षित हैं? चोरी या नुकसान होने पर जानिए आपके कानूनी अधिकार

Bank Locker Theft Liability Guidelines: अक्सर लोग अपने कीमती गहने, नकदी और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बैंक लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, मगर किसी वजह से बैंक लॉकर में चोरी हो जाए, आग लग जाए या इमारत ढह जाए, तो बैंक कितने मुआवजे के लिए जिम्मेदार होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के नए और संशोधित नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर की सुरक्षा से पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते।





अगर बैंक की लापरवाही, चोरी, डकैती, आग लगने या इमारत गिरने के कारण लॉकर में रखे सामान का नुकसान होता है, तो बैंक को ग्राहक को तय सीमा के तहत मुआवजा देना ही पड़ता है। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि आरबीआई के इस मामले में क्या स्पष्ट नियम हैं।