फोन की स्क्रीन पर तेल के निशान साफ करने के लिए कपड़ा नहीं, ये तरीका ज्यादा सही क्यों माना जाता है?

1 of 5 स्क्रीन पर तेल देखकर जोर-जोर से न रगड़ें - फोटो : AI







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आजकल फोन दिनभर हाथ में रहता है। खाना खाते समय, रसोई में काम करते हुए या बाहर से आने के बाद भी हम फोन इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में स्क्रीन पर उंगलियों के निशान के साथ तेल और चिकनाई के दाग भी पड़ जाते हैं। इन्हें देखकर ज्यादातर लोग कोई भी कपड़ा उठाकर स्क्रीन रगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्क्रीन साफ करने के लिए कपड़ा चुनना और उसे इस्तेमाल करने का तरीका दोनों जरूरी हैं। गलत कपड़े या गलत चीज से स्क्रीन साफ करने पर दाग जाने के बजाय स्क्रीन की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 स्क्रीन पर तेल देखकर जोर-जोर से न रगड़ें - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

माइक्रोफाइबर कपड़ा क्यों बेहतर है

फोन की स्क्रीन साफ करने के लिए मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा ज्यादा सही विकल्प माना जाता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि यह धूल और तेल को पकड़ने में मदद करता है और स्क्रीन पर ज्यादा खरोंच पड़ने का खतरा कम रहता है। इसके मुकाबले खुरदुरा कपड़ा, टिश्यू पेपर या कागज स्क्रीन पर रगड़ के निशान छोड़ सकते हैं।

3 of 5 स्क्रीन पर तेल देखकर जोर-जोर से न रगड़ें - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

सबसे पहले फोन बंद कर दें

स्क्रीन साफ करने से पहले फोन को बंद कर दें या कम से कम स्क्रीन लॉक कर दें। इससे सफाई करते समय गलती से कोई ऐप खुलने या कुछ दब जाने की परेशानी नहीं होगी। साथ ही स्क्रीन पर पड़े दाग भी बंद स्क्रीन में आसानी से दिखाई देते हैं।

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4 of 5 स्क्रीन पर तेल देखकर जोर-जोर से न रगड़ें - फोटो : Adobe Stock

कपड़े पर सीधे पानी न डालें

तेल का निशान देखकर कई लोग कपड़े को पानी में भिगोकर स्क्रीन साफ करने लगते हैं। ऐसा करने से बचें। अगर सिर्फ हल्के उंगलियों के निशान हैं तो सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से ही स्क्रीन साफ की जा सकती है। ज्यादा चिकनाई हो तो कपड़े को बहुत हल्का नम किया जा सकता है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर सीधे पानी या कोई तरल पदार्थ नहीं डालना चाहिए।



तेल के दाग के लिए जोर से न रगड़ें

स्क्रीन पर तेल का निशान देखकर ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। हल्के हाथ से कपड़ा एक दिशा में या छोटे-छोटे हिस्सों में घुमाते हुए साफ करें। अगर एक बार में दाग नहीं जा रहा है तो बार-बार जोर से रगड़ने के बजाय कपड़े का साफ हिस्सा इस्तेमाल करें।

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