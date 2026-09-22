ध्यान दें: 24वीं किस्त के लिए किसानों को कौन से काम करवाने हैं जरूरी? जानें कब आएंगे खाते में 2-2 हजार रुपये

24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के पात्र किसान परिवारों को आर्थिक मदद देने वाली केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को एक साल में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।





इसी क्रम में इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन इसके लिए किसानों को कुछ काम भी करवाने होंगे। चलिए जानते हैं 24वीं किस्त के बारे में और योजना के तहत आने वाले जरूरी कामों के बारे में। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...