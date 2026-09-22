पीएम विश्वकर्मा योजना: 3 लाख तक का लोन-15000 रुपये अलग से, जानें किन लोगों का मिलता है ये लाभ और किन्हें नहीं

पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Vishwakarma Yojana: भारत सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है।





इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक हुनर से जुड़े लोगों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर औजार और अपना काम बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देना है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत कई आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये लाभ कौन से हैं और इनमें क्या-क्या मिलते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...