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पीएम किसान योजना: क्या दिवाली के बाद आएगी 24वीं किस्त? जानें किसानों के खाते में कब पहुंच सकते हैं 2000 रुपये

Mon, 21 Sep 2026 07:54 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 21 Sep 2026 07:54 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार जारी है। इस किस्त में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी।

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PM Kisan 24th Installment 2026: Will Farmers Get 2000 rupees After Diwali Know the Expected Date
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment 2026: अगर आप भी एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं तो इस योजना से जुड़कर साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये प्राप्त कर सकते हैं और वो भी सीधे आपके बैंक खाते में।



वहीं, इस बार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है यानी किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब जारी हो सकती है? क्या 24वीं किस्त दिवाली के बाद जारी होगी या पहले? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में 24वीं किस्त की तारीख के बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment 2026: Will Farmers Get 2000 rupees After Diwali Know the Expected Date
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी? - फोटो : AdobeStock

23वीं किस्त कब जारी हुई थी?

  • दरअसल, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
  • इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से भी अधिक पात्र किसानों को मिला था
  • इसके बाद से किसानों को 24वी किस्त का इंतजार है
PM Kisan 24th Installment 2026: Will Farmers Get 2000 rupees After Diwali Know the Expected Date
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी? - फोटो : AdobeStock

क्या दिवाली के बाद आएगी 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की किस्त जारी होने का एक पैटर्न यानी नियम है
  • इसके तहत योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर रिलीज होती है
  • जैसे- पिछली जारी हुई किस्तें रिलीज की गई
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PM Kisan 24th Installment 2026: Will Farmers Get 2000 rupees After Diwali Know the Expected Date
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी? - फोटो : Adobe Stock
  • वहीं, 23वीं किस्त की बात करें तो ये किस्त जून में जारी हुई
  • इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर में जारी हो सकती है
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PM Kisan 24th Installment 2026: Will Farmers Get 2000 rupees After Diwali Know the Expected Date
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी? - फोटो : Adobe Stock
  • हालांकि, अभी तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है
  • पर माना ये भी जा रहा है कि किस्त चाहे अक्तूबर में आए या फिर नवंबर महीने में
  • पर सरकार दिवाली से पहले ही किसानों को 24वीं किस्त का तोहफा दे सकती है
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