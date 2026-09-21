पीएम किसान योजना: क्या दिवाली के बाद आएगी 24वीं किस्त? जानें किसानों के खाते में कब पहुंच सकते हैं 2000 रुपये

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment 2026: अगर आप भी एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं तो इस योजना से जुड़कर साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये प्राप्त कर सकते हैं और वो भी सीधे आपके बैंक खाते में।





वहीं, इस बार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है यानी किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब जारी हो सकती है? क्या 24वीं किस्त दिवाली के बाद जारी होगी या पहले? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में 24वीं किस्त की तारीख के बारे में जान सकते हैं...