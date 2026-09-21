पीएम किसान योजना: क्या दिवाली के बाद आएगी 24वीं किस्त? जानें किसानों के खाते में कब पहुंच सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan 24th Installment 2026: अगर आप भी एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं तो इस योजना से जुड़कर साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये प्राप्त कर सकते हैं और वो भी सीधे आपके बैंक खाते में।
वहीं, इस बार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है यानी किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब जारी हो सकती है? क्या 24वीं किस्त दिवाली के बाद जारी होगी या पहले? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में 24वीं किस्त की तारीख के बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी?
- फोटो : AdobeStock
23वीं किस्त कब जारी हुई थी?
- दरअसल, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
- इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से भी अधिक पात्र किसानों को मिला था
- इसके बाद से किसानों को 24वी किस्त का इंतजार है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज होगी?
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क्या दिवाली के बाद आएगी 24वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की किस्त जारी होने का एक पैटर्न यानी नियम है
- इसके तहत योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर रिलीज होती है
- जैसे- पिछली जारी हुई किस्तें रिलीज की गई
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- वहीं, 23वीं किस्त की बात करें तो ये किस्त जून में जारी हुई
- इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
- इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर में जारी हो सकती है
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- हालांकि, अभी तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है
- पर माना ये भी जा रहा है कि किस्त चाहे अक्तूबर में आए या फिर नवंबर महीने में
- पर सरकार दिवाली से पहले ही किसानों को 24वीं किस्त का तोहफा दे सकती है