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ध्यान दें: अचानक कम हो गई है पंखे की हवा? हो सकते हैं ये 4 तकनीकी कारण, तीसरी वाली वजह नहीं जानते 90% लोग

Sat, 12 Sep 2026 02:13 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 12 Sep 2026 02:13 PM IST
सार

अगर पंखा चलने के बावजूद कमरे में पहले जैसी हवा महसूस नहीं हो रही है, तो इसकी कई तकनीकी वजहें हो सकती हैं। साथ ही एक वजह ऐसी है जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं।

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Why Is Your Ceiling Fan Not Giving Enough Air? Check These 4 Reasons
पंखे में किसी खराब की वजह से हवा कम हो सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मी या उमस के मौसम में पंखा घर के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में शामिल होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पंखा पूरी स्पीड पर चलाने के बावजूद पहले जैसी हवा नहीं देता।



ऐसे में अक्सर लोग तुरंत नया पंखा खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। जबकि, इसके पीछे कुछ ऐसे तकनीकी कारण हो सकते हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जान पाते। तो चलिए जानते हैं आखिर अचानक पंखे की हवा क्यों कम हो जाती है। अगली स्लाइड्स में आप इसके पीछे के कारणों के बारे में जान सकते हैं...
Why Is Your Ceiling Fan Not Giving Enough Air? Check These 4 Reasons
पंखे में किसी खराब की वजह से हवा कम हो सकती है? - फोटो : Adobe Stock

क्यों कम हो सकती है पंखे की हवा?

नंबर 1

  • कई बार समस्या पंखे में नहीं बल्कि, उसके रेगुलेटर में होती है
  • अगर रेगुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पंखे को पर्याप्त पावर नहीं मिल सकती
  • इस स्थिति में रेगुलेटर बदलने या उसकी जांच कराने की जरूरत पड़ सकती है
  • अगर अलग-अलग स्पीड सेटिंग पर पंखे की रफ्तार में सामान्य बदलाव नहीं हो रहा है, तो रेगुलेटर जरूर चेक करवाएं
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पंखे में किसी खराब की वजह से हवा कम हो सकती है? - फोटो : एआई जनरेटेड

नंबर 2

  • अगर पंखा पहले की तुलना में धीमा चल रहा है या उसकी स्पीड कम हो गई है, तो कैपेसिटर इसकी वजह हो सकती है
  • कैपेसिटर पंखे की मोटर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
  • समय के साथ इसके कमजोर होने पर मोटर की स्पीड कम हो सकती है
  • इसलिए इलेक्ट्रिशियन से इसे चेक करवाएं और जरूरत पड़ने पर बदलवाएं
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पंखे में किसी खराब की वजह से हवा कम हो सकती है? - फोटो : एआई जनरेटेड

नंबर 3

  • पेखे की स्पीड मोटर की वजह से भी कम हो सकता है
  • दरअसल, मोटर में खराबी होने पर पंखे की स्पीड कम हो सकती है
  • कुछ मामलों में पंखे से असामान्य आवाज भी आ सकती है या मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती है
  • ऐसी स्थिति में पंखे को लगातार चलाने के बजाय इलेक्ट्रिशियन से इसकी जांच करवाना बेहतर है
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पंखे में किसी खराब की वजह से हवा कम हो सकती है? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 4

  • पंखे की हवा कम होने की एक सामान्य वजह उसके ब्लेड पर जमा धूल और गंदगी हो सकती है
  • लंबे समय तक सफाई नहीं होने पर ब्लेड की सतह पर धूल की मोटी परत जम सकती है
  • इससे पंखे की कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और हवा का कम हो सकती है
  • इसलिए पंखे की ब्लेड को अच्छे से साफ कर लें
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