जानना जरूरी: मोबाइल का स्टोरेज बार-बार हो रहा फुल? ये 4 फाइलें बिना सोचे कर सकते हैं डिलीट

आजकल मोबाइल फोन में फोटो, वीडियो, एप्स और डॉक्यूमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। इस वजह से कुछ समय बाद फोन का स्टोरेज फुल होने लगता है। स्टोरेज फुल होने पर नई फोटो या वीडियो सेव करने में परेशानी हो सकती है। यही नहीं, कई बार तो एप्स को अपडेट करने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बचती है।





लोग ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि फोन का स्टोरेज किस तरह की फाइलों से भरा हुआ है। बिना जांचे जरूरी फोटो, डॉक्यूमेंट या दूसरी निजी फाइल डिलीट करना नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जानते हैं आप कौन सी फइलों को डिलीट कर सकते हैं। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...