फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Mobile Storage Full? Delete These 5 Types of Files Safely

जानना जरूरी: मोबाइल का स्टोरेज बार-बार हो रहा फुल? ये 4 फाइलें बिना सोचे कर सकते हैं डिलीट

Sat, 12 Sep 2026 01:30 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 12 Sep 2026 01:30 PM IST
सार

मोबाइल का स्टोरेज बार-बार फुल होने पर हर फाइल को डिलीट करना सही तरीका नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जिनकी जरूरत आमतौर पर नहीं रहती और उन्हें हटाकर मोबाइल में जगह खाली की जा सकती है।

विज्ञापन
Mobile Storage Full? Delete These 5 Types of Files Safely
मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें? - फोटो : Amar Ujala AI

आजकल मोबाइल फोन में फोटो, वीडियो, एप्स और डॉक्यूमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। इस वजह से कुछ समय बाद फोन का स्टोरेज फुल होने लगता है। स्टोरेज फुल होने पर नई फोटो या वीडियो सेव करने में परेशानी हो सकती है। यही नहीं, कई बार तो एप्स को अपडेट करने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बचती है।



लोग ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि फोन का स्टोरेज किस तरह की फाइलों से भरा हुआ है। बिना जांचे जरूरी फोटो, डॉक्यूमेंट या दूसरी निजी फाइल डिलीट करना नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जानते हैं आप कौन सी फइलों को डिलीट कर सकते हैं। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...
Mobile Storage Full? Delete These 5 Types of Files Safely
मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें? - फोटो : Adobe Stock

कौन सी फइलों को कर सकते हैं डिलीट?

नंबर 1

  • मोबाइल में डाउनलोड की गई कई फाइलें बाद में काम की नहीं रहती
  • इसमें पुराने PDF, टिकट, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, फोटो या दूसरे डाउनलोड शामिल हो सकते हैं
  • इसलिए File Manager में जाकर डाउनलोड फोल्डर चेक करें
  • जो फाइल अब जरूरी नहीं है, उन्हें हटाया जा सकता है
Mobile Storage Full? Delete These 5 Types of Files Safely
मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 2

  • WhatsApp पर आने वाले फोटो और वीडियो धीरे-धीरे काफी स्टोरेज घेर सकते हैं
  • खासकर ग्रुप में शेयर होने वाली बार-बार की गई फोटो और वीडियो फोन में जमा होती रहती हैं
  • WhatsApp की Storage and Data सेटिंग में जाकर Manage Storage विकल्प से बड़ी फाइलें और ज्यादा जगह लेने वाली फोटो-वीडियो देखी जा सकती है और जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हटा सकते हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
Mobile Storage Full? Delete These 5 Types of Files Safely
मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 3

  • कई बार एक ही फोटो या वीडियो की कई कॉपी फोन में सेव हो जाती हैं
  • ऐसा WhatsApp, स्क्रीनशॉट या फोटो एडिटिंग के दौरान भी हो सकता है
  • गैलरी या फोटोज एप में ऐसी फाइलों को पहचानकर एक्स्ट्रा कॉपी को हटा सकते हैं
  • हालांकि, पहली कॉपी को एक बार जरूर चेक कर लें कि वो तो आपके पास है या नहीं
विज्ञापन
Mobile Storage Full? Delete These 5 Types of Files Safely
मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 4

  • फोन में पड़े पुराने स्क्रीनशॉट भी समय के साथ काफी संख्या में जमा हो जाते हैं
  • इनमें पुराने मैसेज, ऑनलाइन खरीदारी की जानकारी या ऐसे स्क्रीनशॉट हो सकते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है
  • इसलिए स्क्रीनशॉट फोल्डर को एक बार जरूर चेक कर लें
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed