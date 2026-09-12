जानना जरूरी: मोबाइल का स्टोरेज बार-बार हो रहा फुल? ये 4 फाइलें बिना सोचे कर सकते हैं डिलीट

आजकल मोबाइल फोन में फोटो, वीडियो, एप्स और डॉक्यूमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। इस वजह से कुछ समय बाद फोन का स्टोरेज फुल होने लगता है। स्टोरेज फुल होने पर नई फोटो या वीडियो सेव करने में परेशानी हो सकती है। यही नहीं, कई बार तो एप्स को अपडेट करने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बचती है।
लोग ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि फोन का स्टोरेज किस तरह की फाइलों से भरा हुआ है। बिना जांचे जरूरी फोटो, डॉक्यूमेंट या दूसरी निजी फाइल डिलीट करना नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जानते हैं आप कौन सी फइलों को डिलीट कर सकते हैं। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...
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मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें?
- फोटो : Adobe Stock
कौन सी फइलों को कर सकते हैं डिलीट?
नंबर 1
- मोबाइल में डाउनलोड की गई कई फाइलें बाद में काम की नहीं रहती
- इसमें पुराने PDF, टिकट, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, फोटो या दूसरे डाउनलोड शामिल हो सकते हैं
- इसलिए File Manager में जाकर डाउनलोड फोल्डर चेक करें
- जो फाइल अब जरूरी नहीं है, उन्हें हटाया जा सकता है
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मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें?
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नंबर 2
- WhatsApp पर आने वाले फोटो और वीडियो धीरे-धीरे काफी स्टोरेज घेर सकते हैं
- खासकर ग्रुप में शेयर होने वाली बार-बार की गई फोटो और वीडियो फोन में जमा होती रहती हैं
- WhatsApp की Storage and Data सेटिंग में जाकर Manage Storage विकल्प से बड़ी फाइलें और ज्यादा जगह लेने वाली फोटो-वीडियो देखी जा सकती है और जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हटा सकते हैं
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मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें?
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नंबर 3
- कई बार एक ही फोटो या वीडियो की कई कॉपी फोन में सेव हो जाती हैं
- ऐसा WhatsApp, स्क्रीनशॉट या फोटो एडिटिंग के दौरान भी हो सकता है
- गैलरी या फोटोज एप में ऐसी फाइलों को पहचानकर एक्स्ट्रा कॉपी को हटा सकते हैं
- हालांकि, पहली कॉपी को एक बार जरूर चेक कर लें कि वो तो आपके पास है या नहीं
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मोबाइल के स्टोरेज भरने की समस्या को कैसे ठीक करें?
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नंबर 4
- फोन में पड़े पुराने स्क्रीनशॉट भी समय के साथ काफी संख्या में जमा हो जाते हैं
- इनमें पुराने मैसेज, ऑनलाइन खरीदारी की जानकारी या ऐसे स्क्रीनशॉट हो सकते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है
- इसलिए स्क्रीनशॉट फोल्डर को एक बार जरूर चेक कर लें