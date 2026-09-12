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बेड के नीचे कोई जाता ही नहीं, फिर इतनी धूल आती कहां से है? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Sat, 12 Sep 2026 01:51 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 12 Sep 2026 01:51 PM IST
सार

 Dust Accumulate: बेड के नीचे धूल जमा होने के लिए वहां किसी के जाने की जरूरत नहीं होती। कमरे में घूमती धूल, कपड़ों और बिस्तर से निकलने वाले छोटे रेशे, बाहर से आने वाली मिट्टी और हवा का बहाव इसे बेड के नीचे पहुंचा देता है। यही वजह है कि सफाई के कुछ दिन बाद ही वहां फिर धूल की मोटी परत दिखाई देने लगती है।
 

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Why Does Dust Accumulate Under the Bed So Quickly know the details here
बेड के नीचे सबसे ज्यादा धूल क्यों जमती है? - फोटो : AI

आपको भले ही लगे कि बेड के नीचे हवा नहीं पहुंचती, लेकिन ऐसा नहीं है। कमरे में पंखा चलने, दरवाजा खोलने-बंद करने और लोगों के चलने से हवा लगातार घूमती रहती है। इसके साथ बहुत छोटे धूल के कण भी इधर-उधर जाते हैं। बेड के नीचे की जगह शांत होती है, इसलिए वहां पहुंची धूल आसानी से बाहर नहीं निकलती। धीरे-धीरे यही धूल एक जगह जमा होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि धूल को कैसे बाहर निकाला जाए।

Why Does Dust Accumulate Under the Bed So Quickly know the details here
बेड के नीचे सबसे ज्यादा धूल क्यों जमती है? - फोटो : Adobe stock

कपड़ों और बिस्तर से भी निकलते हैं रेशे
बेड के नीचे जमा गंदगी सिर्फ बाहर से आई मिट्टी नहीं होती। चादर, कंबल, गद्दे और कपड़ों से बहुत छोटे रेशे भी निकलते रहते हैं। ये रेशे हवा के साथ नीचे पहुंच सकते हैं और वहां मौजूद धूल के साथ मिल जाते हैं। इसी वजह से बेड के नीचे आपको कई बार रूई जैसी छोटी-छोटी गंदगी या बाल भी दिखाई देते हैं।

Why Does Dust Accumulate Under the Bed So Quickly know the details here
बेड के नीचे सबसे ज्यादा धूल क्यों जमती है? - फोटो : Adobe

बेड के नीचे सफाई करना क्यों जरूरी है?
बेड के नीचे सफाई न करने से वहां धूल की मोटी परत जमा हो सकती है। अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उनके बाल भी इसी जगह इकट्ठा हो सकते हैं। लंबे समय तक सफाई न होने पर यह जगह ज्यादा गंदी हो जाती है और सफाई करते समय काफी धूल उड़ सकती है। इसलिए बेड के नीचे की जगह को भी घर की सामान्य सफाई का हिस्सा बनाना चाहिए।

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बेड के नीचे सबसे ज्यादा धूल क्यों जमती है? - फोटो : Adobe

रोज सफाई की जरूरत नहीं, लेकिन तरीका सही रखें
बेड के नीचे रोज झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के अंतर पर वहां सफाई करना काफी हो सकता है। अगर बेड के नीचे काफी जगह है तो झाड़ू या लंबे हैंडल वाले पोछे से आसानी से सफाई की जा सकती है। बहुत ज्यादा धूल जमा हो तो पहले सूखी धूल को सावधानी से हटाएं और फिर जरूरत के हिसाब से गीले कपड़े या पोछे से सफाई करें। सफाई के दौरान पंखा बंद रखना बेहतर है, ताकि धूल पूरे कमरे में न फैले। यानी बेड के नीचे कोई जाता नहीं, फिर भी वहां धूल जमा होना बिल्कुल सामान्य है। असली वजह है कमरे में घूमती हवा और उसके साथ आने वाले धूल के कण और छोटे रेशे।

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