बेड के नीचे कोई जाता ही नहीं, फिर इतनी धूल आती कहां से है? वजह जानकर चौंक जाएंगे

1 of 4 बेड के नीचे सबसे ज्यादा धूल क्यों जमती है? - फोटो : AI







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आपको भले ही लगे कि बेड के नीचे हवा नहीं पहुंचती, लेकिन ऐसा नहीं है। कमरे में पंखा चलने, दरवाजा खोलने-बंद करने और लोगों के चलने से हवा लगातार घूमती रहती है। इसके साथ बहुत छोटे धूल के कण भी इधर-उधर जाते हैं। बेड के नीचे की जगह शांत होती है, इसलिए वहां पहुंची धूल आसानी से बाहर नहीं निकलती। धीरे-धीरे यही धूल एक जगह जमा होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि धूल को कैसे बाहर निकाला जाए।

2 of 4 बेड के नीचे सबसे ज्यादा धूल क्यों जमती है? - फोटो : Adobe stock

कपड़ों और बिस्तर से भी निकलते हैं रेशे

बेड के नीचे जमा गंदगी सिर्फ बाहर से आई मिट्टी नहीं होती। चादर, कंबल, गद्दे और कपड़ों से बहुत छोटे रेशे भी निकलते रहते हैं। ये रेशे हवा के साथ नीचे पहुंच सकते हैं और वहां मौजूद धूल के साथ मिल जाते हैं। इसी वजह से बेड के नीचे आपको कई बार रूई जैसी छोटी-छोटी गंदगी या बाल भी दिखाई देते हैं।

3 of 4 बेड के नीचे सबसे ज्यादा धूल क्यों जमती है? - फोटो : Adobe

बेड के नीचे सफाई करना क्यों जरूरी है?

बेड के नीचे सफाई न करने से वहां धूल की मोटी परत जमा हो सकती है। अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उनके बाल भी इसी जगह इकट्ठा हो सकते हैं। लंबे समय तक सफाई न होने पर यह जगह ज्यादा गंदी हो जाती है और सफाई करते समय काफी धूल उड़ सकती है। इसलिए बेड के नीचे की जगह को भी घर की सामान्य सफाई का हिस्सा बनाना चाहिए।

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