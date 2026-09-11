100% चार्ज होने के बाद भी लगा रहता है चार्जर? जानें मोबाइल की बैटरी पर क्या पड़ता है असर

1 of 5 मोबाइल 100 प्रतिशत चार्जिंग प्रभाव - फोटो : AI







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आजकल हममें से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि फोन को रातभर चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि क्या बैटरी 100% फुल होने के बाद भी चार्जर लगा रहने से फोन खराब हो सकता है या बैटरी फट सकती है।



तकनीक के इस दौर में आए नए स्मार्टफोन्स में सुरक्षा के कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लगातार ओवरचार्जिंग का बैटरी पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है। आइए जानते हैं कि 100% चार्ज होने के बाद चार्जर ऑन रखने से आपके फोन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

2 of 5 आधुनिक स्मार्टफोन्स का ऑटो कट-ऑफ फीचर - फोटो : AI

आधुनिक स्मार्टफोन्स का ऑटो कट-ऑफ फीचर आज के समय में आने वाले लगभग सभी स्मार्टफोन्स में एडवांस्ड लिथियम-आयन बैटरी और प्रोटेक्शन सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है।

जैसे ही आपके फोन की बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, फोन का स्मार्ट सिस्टम पावर सप्लाई को अपने आप बंद कर देता है।

इसका मतलब यह है कि फुल चार्ज होने के बाद चार्जर से फोन में बिजली जाना बंद हो जाती है, जिससे बैटरी तुरंत ओवरचार्ज होकर फटने का खतरा नहीं रहता।

3 of 5 बैटरी की लाइफ साइकल पर पड़ता है बुरा असर - फोटो : Adobe Stock

बैटरी की लाइफ साइकल पर पड़ता है बुरा असर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियों की एक तय लाइफ साइकल होती है।

जब आप फोन को हमेशा 100% पर बनाए रखते हैं या रातभर चार्ज पर छोड़ते हैं, तो बैटरी पर हाई वोल्टेज का दबाव बना रहता है।

इस तरह के लगातार दबाव से बैटरी का हेल्थ बैकअप समय के साथ घटने लगता है और कुछ ही महीनों में आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है।

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4 of 5 लगातार चार्जर लगे रहने से ओवरहीटिंग का खतरा - फोटो : Adobe Stock

लगातार चार्जर लगे रहने से ओवरहीटिंग का खतरा भले ही पावर सप्लाई अपने आप बंद हो जाए, लेकिन फोन को 100% पर भी चार्जर से जोड़े रखने पर 'ट्रिकल चार्जिंग' चालू रहती है।

जैसे ही फोन 99% पर आता है, चार्जर फिर से उसे 100% करने लगता है। इस लगातार प्रक्रिया की वजह से फोन के अंदर गर्मी पैदा होती है।

अत्यधिक गर्मी या ओवरहीटिंग से मोबाइल की बैटरी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और उसकी कुल लाइफ कम हो जाती है।

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5 of 5 बैटरी को सुरक्षित रखने के आसान और सही उपाय - फोटो : Adobe Stock