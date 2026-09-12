बैंकों की आज छुट्टी है क्या? क्या आज 12 सितंबर शनिवार को बैंक खुले हैं? यहां जानें अपने शहर के बारे में

लोग अलग-अलग कामों के लिए बैंक जाते हैं। किसी को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है तो किसी को लोन या अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई काम होता है, लेकिन सोचिए आप बैंक जाएं और बैंक बंद हो तो फिर क्या होगा?
दरअसल, कई बार कई छुट्टियों के कारण बैंक बंद होता है। इसलिए अगर आज आपको बैंक की किसी शाखा में जरूरी काम है, तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें। ताकि आपको पता चल सके कि आज शनिवार 12 सितंबर को आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं। चलिए जानते हैं किस शहर में बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं...
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बैंक आज खुले हैं या नहीं?
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क्या आज बैंक खुले हैं?
- नहीं, आज बैंक नहीं खुले हैं
- आज देश भर के सभी बैंक बंद हैं
- इसमें सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक शामिल हैं
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बैंक आज खुले हैं या नहीं?
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आज बैंक क्यों बंद हैं?
- बैंकों की छुट्टियों को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि शनिवार को बैंक खुलेंगे या नहीं
- दरअसल, हर शनिवार बैंक बंद नहीं रहते
- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के मुताबिक, देश के सभी बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं
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बैंक आज खुले हैं या नहीं?
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- ऐसे में आज सितंबर महीने का दूसरा शनिवार है
- इसलिए आज सभी बैंकों की छुट्टी है
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बैंक आज खुले हैं या नहीं?
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क्या ATM और UPI काम करेंगे?
- बैंक शाखाएं बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी
- ग्राहक ATM से पैसे निकाल सकते हैं
- UPI के जरिए भुगतान भी किया जा सकता है
- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है