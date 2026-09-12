बैंकों की आज छुट्टी है क्या? क्या आज 12 सितंबर शनिवार को बैंक खुले हैं? यहां जानें अपने शहर के बारे में

लोग अलग-अलग कामों के लिए बैंक जाते हैं। किसी को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है तो किसी को लोन या अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई काम होता है, लेकिन सोचिए आप बैंक जाएं और बैंक बंद हो तो फिर क्या होगा?





दरअसल, कई बार कई छुट्टियों के कारण बैंक बंद होता है। इसलिए अगर आज आपको बैंक की किसी शाखा में जरूरी काम है, तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें। ताकि आपको पता चल सके कि आज शनिवार 12 सितंबर को आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं। चलिए जानते हैं किस शहर में बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं...