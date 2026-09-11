उबलती दाल में झाग देखकर डर जाते हैं? इसे देखकर घबराने की जरूरत है या नहीं

1 of 5 दाल में ऊपर सफेद झाग क्यों आता है? - फोटो : AI







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घर में दाल बनाते समय एक चीज अक्सर देखने को मिलती है। जैसे ही दाल उबलने लगती है, उसके ऊपर सफेद या हल्के पीले रंग का झाग जमा होने लगता है। कई लोग इसे देखकर तुरंत सोचते हैं कि दाल खराब है। कुछ लोग तो झाग देखकर दाल ही बदल देते हैं। लेकिन अगर आपकी दाल नॉर्मल है और उसमें कोई अजीब गंध नहीं आ रही, तो सिर्फ झाग देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 दाल में ऊपर सफेद झाग क्यों आता है? - फोटो : instagram

दाल में झाग क्यों बनता है?

दरअसल दाल को जब पानी में उबाला जाता है तो उसमें मौजूद कुछ चीजें पानी के साथ मिलकर छोटे-छोटे बुलबुले बनाने लगती हैं। यही बुलबुले ऊपर आकर झाग जैसे दिखाई देते हैं। अलग-अलग दाल में यह झाग कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए किसी दाल में ज्यादा झाग दिखने का मतलब यह नहीं है कि वह खराब है।

3 of 5 दाल में ऊपर सफेद झाग क्यों आता है? - फोटो : Freepik

पकाने से पहले अच्छे से धोएं

दाल को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना भी जरूरी है। दाल पर लगी बारीक धूल, छोटे कण और उसका कुछ स्टार्च पानी में आ जाता है। उबाल आने पर ये चीजें भी ऊपर झाग बनने की वजह बन सकती हैं। इसलिए दाल को दो-तीन बार पानी से धोकर पकाने पर झाग कुछ कम दिखाई दे सकता है।

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4 of 5 दाल में ऊपर सफेद झाग क्यों आता है? - फोटो : Adobe Stock

इन परिस्थितियों में दाल पकाने से बचें

अब सवाल आता है कि इस झाग को निकालना चाहिए या नहीं। अगर आपको दाल के ऊपर झाग पसंद नहीं है तो चम्मच से इसे आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन सिर्फ झाग हटाने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। दाल ठीक है तो झाग अपने आप भी कम हो जाता है और दाल पकने के बाद नॉर्मल दिखने लगती है। हां एक बात जरूर ध्यान रखें। अगर दाल पकाने से पहले ही उसमें खट्टी या सड़ी हुई गंध आ रही है, दाल का रंग बदला हुआ है, उसमें नमी के कारण फफूंद दिखाई दे रही है या दाल सामान्य से अलग लग रही है तो उसे इस्तेमाल न करें। ऐसी हालत में सिर्फ ऊपर का झाग हटाकर दाल खाना सही नहीं होगा।

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