कार एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस क्लेम करते समय न करें ये गलतियां, खारिज हो सकता है क्लेम

Common Car Insurance Claim Rejection Reasons: सड़क पर चलते समय कार का एक्सीडेंट होना बहुत दुखद होता है। ऐसे बुरे वक्त में पैसों के भारी नुकसान से बचाने के लिए गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत काम आता है। मगर कई बार हादसे के डर से या सही जानकारी न होने की वजह से लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं।





इससे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा देने से मना कर देती है और पूरा नुकसान अपनी जेब से भरना पड़ता है। आइए इस लेख में यही जानते हैं कि एक्सीडेंट के बाद कौन-कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको क्लेम का पैसा आसानी से मिल सके।