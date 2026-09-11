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एटीएम से पैसे निकालने का नियम: मुफ्त लिमिट समाप्त होने पर कितना कटता है चार्ज? यहां जानें

Fri, 11 Sep 2026 04:15 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 11 Sep 2026 04:15 PM IST
सार

Free Atm Transaction Limit Per Month: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने एटीएम कार्ड से कई बार पैसे निकालते हैं। बता दें कि महीने में एटीएम से पैसे निकालने का कुछ लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपके खाते से कुछ पैसा कटने लगता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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ATM Withdrawal Rules and Charges: How Much Fee Is Charged After Free Limit in hindi
एटीएम से पैसे निकालने के नए नियम - फोटो : AI

RBI ATM Interchange Fee Guidelines: आजकल हम सभी जरूरत पड़ने पर नजदीकी एटीएम से कैश निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंकों ने एक महीने में एटीएम से पैसे निकालने की एक तय सीमा निर्धारित की है? अगर आप इस फ्री लिमिट को पार कर जाते हैं, तो बैंक आपसे प्रति ट्रांजैक्शन अतिरिक्त चार्ज वसूलते हैं।



कई बार लोग अनजाने में बार-बार एटीएम से छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन करते रहते हैं और खाते से कटने वाले पैसों पर ध्यान नहीं देते। जेब पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं एटीएम के फ्री लिमिट और चार्जेज के नियम।
ATM Withdrawal Rules and Charges: How Much Fee Is Charged After Free Limit in hindi
मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों में फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट - फोटो : Adobe Stock

मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों में फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट

  • भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, आपको अपने ही बैंक के एटीएम से महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं।
  • वहीं, अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं।
  • इसके अलावा नॉन-मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की छूट दी जाती है।
ATM Withdrawal Rules and Charges: How Much Fee Is Charged After Free Limit in hindi
मुफ्त लिमिट खत्म होने पर कितना कटेगा चार्ज? - फोटो : Adobe Stock

मुफ्त लिमिट खत्म होने पर कितना कटेगा चार्ज?

  • अगर आपकी तय महीने की फ्री लिमिट समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद हर कैश निकालने पर बैंक आपसे वित्तीय चार्ज वसूलते हैं।
  • वर्तमान नियमों के तहत फ्री लिमिट खत्म होने के बाद प्रति कैश ट्रांजैक्शन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जाता है।
  • इसके अलावा इस शुल्क पर 18% जीएसटी अलग से जोड़ा जाता है, जिससे कुल चार्ज लगभग 27.14 रुपये बैठता है।
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ATM Withdrawal Rules and Charges: How Much Fee Is Charged After Free Limit in hindi
क्या एटीएम बैलेंस चेक करने भी लगता है चार्ज? - फोटो : AI Generated

क्या एटीएम बैलेंस चेक करने भी लगता है चार्ज?

  • कई लोगों को लगता है कि एटीएम बार-बार खाते से बैलेंस चेक करने पर भी खाते से पैसा कट सकता है।
  • आपको बता दें कि ये तथ्य पूरी तरह से गलत है।
  • आप कितनी बार भी बैलेंस चेक करें या मिनी स्टेटमेंट चेक करें, इससे आपके खाते से कोई बैलेंस नहीं कटता है।
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ATM Withdrawal Rules and Charges: How Much Fee Is Charged After Free Limit in hindi
एटीएम अतिरिक्त चार्ज और पेनल्टी से बचने के उपाय - फोटो : AI Generated
एटीएम अतिरिक्त चार्ज और पेनल्टी से बचने के उपाय
  • एटीएम के अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए बार-बार छोटे ट्रांजैक्शन करने की जगह एक ही बार में अपनी आवश्यकता का कैश निकालें।
  • ये समझना जरूरी है कि जो आपकी पांच फ्री ट्रांजेक्शन है, उसमें सिर्फ वहीं ट्रांजेक्शन काउंट होता है, जो सफलतापूर्वक हो पाता है।
  • अगर पिन गलत होने से या कोई टेक्निकल ग्लिच होने से कोई ट्रांजेक्शन खराब होता है तो उसे उस पांच लिमिट में नहीं जोड़ते हैं।
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