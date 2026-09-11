ध्यान दें: कपड़ों से बदबू नहीं जा रही? वॉशिंग मशीन की ये 4 गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार मशीन में धुलाई के बाद भी कपड़ों से अच्छी खुशबू नहीं आती। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के बाद भी कपड़ों में सीलन या पसीने आदि जैसी गंध बनी रह सकती है।





ऐसे में हर बार ज्यादा डिटर्जेंट डालना इसका समाधान नहीं है। कई बार वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने की कुछ गलत आदतें ही इसकी वजह बन जाती हैं जिनके बारे में आप यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं वॉशिंग मशीन चलाने पर कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...