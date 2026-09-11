रसोई गैस सिलिंडर जल्दी खत्म हो रहा है? इन 4 गलतियों की वजह से बढ़ सकता है गैस का खर्च

घर में LPG सिलिंडर कितने दिन चलेगा, ये हर परिवार में अलग हो सकता है। खाना कितना बनता है, कितनी बार गैस का इस्तेमाल होता है और किस तरह खाना पकाया जाता है, इन सभी बातों का असर इस बात पर पड़ता है कि गैस ज्यादा समय तक चलेगी या जल्दी खत्म हो सकती है।





हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कई बार हमारी रोज की कुछ छोटी गलतियां भी गैस की खपत बढ़ा देती हैं। इसलिए अगर आपका सिलिंडर पहले की तुलना में जल्दी खत्म हो रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं ये कौन सी बातें हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...