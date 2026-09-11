रसोई गैस सिलिंडर जल्दी खत्म हो रहा है? इन 4 गलतियों की वजह से बढ़ सकता है गैस का खर्च

घर में LPG सिलिंडर कितने दिन चलेगा, ये हर परिवार में अलग हो सकता है। खाना कितना बनता है, कितनी बार गैस का इस्तेमाल होता है और किस तरह खाना पकाया जाता है, इन सभी बातों का असर इस बात पर पड़ता है कि गैस ज्यादा समय तक चलेगी या जल्दी खत्म हो सकती है।
हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कई बार हमारी रोज की कुछ छोटी गलतियां भी गैस की खपत बढ़ा देती हैं। इसलिए अगर आपका सिलिंडर पहले की तुलना में जल्दी खत्म हो रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं ये कौन सी बातें हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्यों जल्दी खत्म हो सकता है गैस सिलिंडर?
- फोटो : Adobe Stock
क्यों जल्दी खत्म हो सकती है गैस?
गंदे बर्नर पर खाना पकाना
- गैस स्टोव के बर्नर पर समय के साथ तेल, भोजन के कण और गंदगी जमा हो सकती है
- इससे गैस की लौ ठीक तरह से नहीं निकलती
- अगर लौ सामान्य नीली के बजाय पीली दिखाई दे रही है या बर्नर की लौ सही नहीं है, तो हो सकता है कि बर्नर गंदा हो
- गंदे या खराब बर्नर को नजरअंदाज करना सही नहीं है और इसकी सफाई करना बेहतर विकल्प है
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क्यों जल्दी खत्म हो सकता है गैस सिलिंडर?
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गैस की लौ जरूरत से ज्यादा तेज रखना
- कई लोग खाना जल्दी तैयार करने के लिए हमेशा तेज आंच पर खाना पकाते हैं
- खाना पकाने की जरूरत के अनुसार आंच रखना बेहतर विकल्प हो सकता है
- कम गैस पर खाना बनाने से खाना भी सही से पकता है और गैस भी कम खर्च होती है
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बर्तन को बिना ढके खाना पकाना
- खाना पकाते समय बर्तन को ढकने से गर्मी अंदर बनी रहती है
- इससे खाना बर्तन की गर्मी से भी पकता रहता है
- जबकि, खुले बर्तन में खाना पकाने पर गर्मी बाहर निकलती रहती है
- इसलिए जहां तक संभव हो, खाना बर्तन ढककर पकाना चाहिए
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गीले बर्तन को सीधे गैस पर रखना
- बर्तन के नीचे पानी लगा होने पर उसे गैस पर रखने से पहले सुखा लेना चाहिए
- गीले बर्तन को सीधे चूल्हे पर रखने से पहले अतिरिक्त पानी को कपड़े से पोंछ दें
- ये छोटी आदत रसोई में काम को भी आसान बनाती है और बर्तन को जल्दी गर्म करने में मदद करती है जिससे गैस कम खर्च होने में मदद मिल सकती है