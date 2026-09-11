बाइक खड़ी करने के बाद क्यों आती है टिक-टिक की आवाज? यहां जानें इसके पीछे का कारण

Bike Ticking Sound After Engine Off: अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि लंबी दूरी या थोड़ी रफ्तार में गाड़ी चलाने के बाद जब आप अपनी बाइक खड़ी करके इंजन बंद कर देते हैं, तो साइलेंसर के पास से अजीब सी टिक-टिक या टिन-टिन की आवाज आने लगती है। कई लोग इस आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं उनकी मोटरसाइकिल के इंजन या साइलेंसर में कोई बड़ी खराबी तो नहीं आ गई है।
आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बाइक बंद करने के बाद आने वाली यह टिक-टिक की आवाज कोई खराबी नहीं, बल्कि एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आइए इसी के बारे में इस लेख में समझते हैं।
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धातु के गर्म होने और ठंडा होने का विज्ञान
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धातु के गर्म होने और ठंडा होने का विज्ञान
- सफर के दौरान जब बाइक का इंजन चलता है, तो साइलेंसर अत्यधिक गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण साइलेंसर की धातु (मेटल) थोड़ी फैल जाती है।
- जब आप इंजन बंद कर देते हैं, तो साइलेंसर धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है।
- ठंडा होने के दौरान धातु वापस सिकुड़कर अपने मूल आकार में आती है। इसी सिकुड़न की वजह से धातु से टिक-टिक की आवाज आती है।
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कैटेलिटिक कनवर्टर का इसमें बड़ा योगदान
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कैटेलिटिक कनवर्टर का इसमें बड़ा योगदान
- आजकल की BS6 और BS4 बाइकों के साइलेंसर में धुएं के प्रदूषण को कम करने के लिए 'कैटेलिटिक कनवर्टर' लगा होता है।
- यह पुर्जा राइडिंग के दौरान 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक बेहद गर्म हो जाता है। इसके अंदर लगे प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे तत्वों की जालियां धातु के बने खोल में बंद होती हैं।
- इंजन बंद होते ही जब यह पुर्जा तेजी से ठंडा होता है, तब भी यह टिक-टिक की ध्वनि पैदा करता है।
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क्या इस आवाज से बाइक को कोई नुकसान है?
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क्या इस आवाज से बाइक को कोई नुकसान है?
- यह टिक-टिक की आवाज पूरी तरह से स्वाभाविक और सुरक्षित है, इससे आपकी बाइक या उसके इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
- यह इस बात का संकेत है कि आपकी बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम धीरे-धीरे सामान्य तापमान पर आ रहा है।
- यह आवाज इंजन बंद करने के बाद आमतौर पर 5 से 10 मिनट तक रहती है और जैसे ही धातु पूरी तरह ठंडी हो जाती है, यह अपने आप बंद हो जाती है।
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किन बातों का रखें विशेष ध्यान
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किन बातों का रखें विशेष ध्यान
- हालांकि यह आवाज पूरी तरह सामान्य है, लेकिन अगर आपको यह आवाज काफी ज्यादा या लगातार आने लगे, तो अपने साइलेंसर की जांच जरूर करवा लें।
- कई बार साइलेंसर के ढीले बोल्ट या उस पर जमी अत्यधिक गंदगी के कारण भी धातु के सिकुड़ने पर ज्यादा तेज आवाज हो सकती है।
- बाइक की समय पर सर्विसिंग कराकर और साइलेंसर को साफ रखकर आप अपनी सवारी को हमेशा सुरक्षित और दुरुस्त रख सकते हैं।