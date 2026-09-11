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बाइक खड़ी करने के बाद क्यों आती है टिक-टिक की आवाज? यहां जानें इसके पीछे का कारण

Fri, 11 Sep 2026 06:22 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 11 Sep 2026 06:22 PM IST
सार

Bike Exhaust Pipe Ticking Sound: कई बार ऐसा होता है कि बाइक खड़ा करने के बाद उसमें से टिक-टिक की आवाज आने लगती है। बहुत से लोग इस आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं, आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि ऐसा होने के पीछे का मूल कारण क्या होता है।

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Why Does Bike Make Ticking Sound After Turning Off Engine Reason Explained in hindi
बाइक बंद करने के बाद टिक टिक आवाज - फोटो : AI

Bike Ticking Sound After Engine Off: अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि लंबी दूरी या थोड़ी रफ्तार में गाड़ी चलाने के बाद जब आप अपनी बाइक खड़ी करके इंजन बंद कर देते हैं, तो साइलेंसर के पास से अजीब सी टिक-टिक या टिन-टिन की आवाज आने लगती है। कई लोग इस आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं उनकी मोटरसाइकिल के इंजन या साइलेंसर में कोई बड़ी खराबी तो नहीं आ गई है।



आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बाइक बंद करने के बाद आने वाली यह टिक-टिक की आवाज कोई खराबी नहीं, बल्कि एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आइए इसी के बारे में इस लेख में समझते हैं।
Why Does Bike Make Ticking Sound After Turning Off Engine Reason Explained in hindi
धातु के गर्म होने और ठंडा होने का विज्ञान - फोटो : Adobestock

धातु के गर्म होने और ठंडा होने का विज्ञान

  • सफर के दौरान जब बाइक का इंजन चलता है, तो साइलेंसर अत्यधिक गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण साइलेंसर की धातु (मेटल) थोड़ी फैल जाती है।
  • जब आप इंजन बंद कर देते हैं, तो साइलेंसर धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है।
  • ठंडा होने के दौरान धातु वापस सिकुड़कर अपने मूल आकार में आती है। इसी सिकुड़न की वजह से धातु से टिक-टिक की आवाज आती है।
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कैटेलिटिक कनवर्टर का इसमें बड़ा योगदान - फोटो : FREEPIK

कैटेलिटिक कनवर्टर का इसमें बड़ा योगदान

  • आजकल की BS6 और BS4 बाइकों के साइलेंसर में धुएं के प्रदूषण को कम करने के लिए 'कैटेलिटिक कनवर्टर' लगा होता है।
  • यह पुर्जा राइडिंग के दौरान 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक बेहद गर्म हो जाता है। इसके अंदर लगे प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे तत्वों की जालियां धातु के बने खोल में बंद होती हैं।
  • इंजन बंद होते ही जब यह पुर्जा तेजी से ठंडा होता है, तब भी यह टिक-टिक की ध्वनि पैदा करता है।
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क्या इस आवाज से बाइक को कोई नुकसान है? - फोटो : Adobe Stock

क्या इस आवाज से बाइक को कोई नुकसान है?

  • यह टिक-टिक की आवाज पूरी तरह से स्वाभाविक और सुरक्षित है, इससे आपकी बाइक या उसके इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
  • यह इस बात का संकेत है कि आपकी बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम धीरे-धीरे सामान्य तापमान पर आ रहा है।
  • यह आवाज इंजन बंद करने के बाद आमतौर पर 5 से 10 मिनट तक रहती है और जैसे ही धातु पूरी तरह ठंडी हो जाती है, यह अपने आप बंद हो जाती है।
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किन बातों का रखें विशेष ध्यान - फोटो : Adobe Stock
किन बातों का रखें विशेष ध्यान
  • हालांकि यह आवाज पूरी तरह सामान्य है, लेकिन अगर आपको यह आवाज काफी ज्यादा या लगातार आने लगे, तो अपने साइलेंसर की जांच जरूर करवा लें।
  • कई बार साइलेंसर के ढीले बोल्ट या उस पर जमी अत्यधिक गंदगी के कारण भी धातु के सिकुड़ने पर ज्यादा तेज आवाज हो सकती है।
  • बाइक की समय पर सर्विसिंग कराकर और साइलेंसर को साफ रखकर आप अपनी सवारी को हमेशा सुरक्षित और दुरुस्त रख सकते हैं।
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