कितने किलोमीटर बाइक चलाने के बाद एयर फिल्टर बदल लेनी चाहिए? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Bike Air Filter Replacement Distance: बाइक की बेहतर परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज के लिए उसके एयर फिल्टर का साफ रहना बेहद जरूरी है। जिस तरह इंसान को सांस लेने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह बाइक के इंजन को पेट्रोल जलाने के लिए साफ हवा की आवश्यकता होती है। जब आप बाइक चलाते हैं, तो हवा में मौजूद धूल-मिट्टी को एयर फिल्टर रोक लेता है।
सामान्य इस्तेमाल होने वाले बाइक का एयर फिल्टर हर दस हजार किलोमीटर चलने के बाद बदल देना चाहिए, लेकिन अगर वो गाड़ी बहुत ट्रैफिक वाले जगहों से गुजरती है, या धूल-धक्कड़ वाले इलाके जाती है तो उसके नियम अलग हो सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि बाइक के एयर फिल्टर की देखभाल कैसे करनी चाहिए।
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बाइक फिल्टर
- फोटो : Adobe Stock
धूल-मिट्टी वाले इलाकों में कब बदलें फिल्टर?
- अगर आप रोजाना धूल-मिट्टी, कच्चे रास्तों या भारी प्रदूषण वाले इलाकों में बाइक चलाते हैं, तो एयर फिल्टर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है।
- ऐसे रास्तों पर चलने वाली बाइक का एयर फिल्टर 10,000 किलोमीटर तक रुकने के बजाय हर 5,000 से 8,000 किलोमीटर पर ही चेक कराकर बदल लेना चाहिए।
- समय पर ध्यान न देने से इंजन में खराबी आ सकती है।
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बाइक फिल्टर
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सर्विसिंग के दौरान सफाई और बदलने का नियम
- हर सर्विसिंग के समय एयर फिल्टर को खोलकर उसे साफ करवाना चाहिए और सर्विसिंग लगभग 2,000 से 3,000 किलोमीटर चलने के बाद जरूर करा लेनी चाहिए।
- हालांकि, आजकल की अधिकतर बाइकों में पेपर एयर फिल्टर आते हैं।
- इन फिल्टरों को धोकर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक निश्चित सीमा के बाद ये पूरी तरह बंद हो जाते हैं, जिन्हें हर पांच हजार किलोमीटर चलने के बाद बदलना ही बेहतर होता है।
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बाइक फिल्टर
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गंदे एयर फिल्टर का इंजन और माइलेज पर असर
- अगर आप गंदे एयर फिल्टर के साथ लगातार बाइक चलाते रहते हैं, तो इंजन तक जरूरत के मुताबिक साफ हवा नहीं पहुंच पाती है।
- इससे पेट्रोल सही तरह से नहीं जल पाता, जिससे बाइक का माइलेज और पिकअप अचानक कम हो जाता है।
- साथ ही इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और साइलेंसर से काला धुआं निकलने की समस्या भी शुरू हो सकती है।
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बाइक की परफॉर्मेंस बनाए रखने के आसान उपाय
- अपनी मोटरसाइकिल की लंबी उम्र और बेहतर पिकअप के लिए हर सर्विसिंग पर मैकेनिक से एयर फिल्टर की जांच जरूर करवाएं।
- अगर फिल्टर का रंग ज्यादा काला हो गया हो या उसमें जमी धूल साफ न हो रही हो, तो बिना देर किए नया एयर फिल्टर लगवा लें।
- एक नया और साफ एयर फिल्टर न सिर्फ आपका पेट्रोल बचाता है, बल्कि आपके इंजन को भी हमेशा दुरुस्त रखता है।