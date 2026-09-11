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ब्लैकलिस्ट हो गया है आपका फास्टैग? ज्यादातर मामलों में होते हैं ये दो बड़े कारण

Fri, 11 Sep 2026 07:04 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 11 Sep 2026 07:04 PM IST
सार

How to Unblacklist Fastag Online: अक्सर जब लोग टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि उनका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है, ऐसे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं। बता दें कि सामान्यतौर पर फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने के पीछे दो बड़े कारण होते हैं, जिसके बारे में सभी वाहन चालक को जानना चाहिए।

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FASTag Blacklisted Rules: Check Reasons for Account Blacklisting and Easy Recovery in hindi
फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने के कारण - फोटो : AI

Fastag Blacklisted Reasons: राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना किसी रुकावट के सफर करने के लिए फास्टैग हर वाहन चालक की पहली जरूरत बन चुका है। लेकिन कई बार टोल प्लाजा पर पहुंचते ही स्क्रीन पर 'फास्टैग ब्लैकलिस्ट' लिखा आ जाता है और अचानक आपकी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता है।



अधिकांश मामलों में फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने के पीछे दो मुख्य और साधारण कारण होते हैं, जिनकी जानकारी न होने पर वाहन मालिक परेशान होते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि फास्टैग क्यों ब्लैकलिस्ट होता है और इसे तुरंत ठीक कराने का क्या तरीका है।
FASTag Blacklisted Rules: Check Reasons for Account Blacklisting and Easy Recovery in hindi
फास्टैग - फोटो : Adobe Stock

अकाउंट में कम बैलेंस होना है पहला कारण

  • फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने की सबसे आम वजह वॉलेट में न्यूनतम बैलेंस न होना है।
  • जब भी आपके फास्टैग वॉलेट का बैलेंस तय सीमा से कम हो जाता है, तो बैंक और एनपीसीआई सुरक्षा के लिहाज से आपके टैग को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं।
  • टोल प्लाजा पर कटने वाली राशि न होने के कारण टैग काम करना बंद कर देता है। पर्याप्त रिचार्ज करते ही यह समस्या हल हो जाती है।
FASTag Blacklisted Rules: Check Reasons for Account Blacklisting and Easy Recovery in hindi
फास्टैग - फोटो : Adobe Stock

अधूरी केवाईसी है दूसरा बड़ा कारण

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार हर फास्टैग की केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है।
  • अगर आपने अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक के पास पहचान पत्र और गाड़ी की आरसी अपलोड करके केवाईसी पूरी नहीं की है, तो बैंक आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर देता है।
  • केवाईसी नियमों का पालन न करने पर सक्रिय टैग भी बंद हो जाते हैं।
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FASTag Blacklisted Rules: Check Reasons for Account Blacklisting and Easy Recovery in hindi
ब्लैकलिस्टेड फास्टैग को तुरंत ऐसे करें एक्टिव - फोटो : Adobe Stock

ब्लैकलिस्टेड फास्टैग को तुरंत ऐसे करें एक्टिव

  • अगर आपका फास्टैग कम बैलेंस की वजह से ब्लैकलिस्ट हुआ है, तो अपने एप या नेट बैंकिंग से तुरंत फास्टैग वॉलेट को रिचार्ज करें।
  • रिचार्ज होने के 10 से 15 मिनट के भीतर आपका टैग दोबारा एक्टिव हो जाता है।
  • वहीं अगर समस्या अधूरी केवाईसी के कारण है, तो अपने संबंधित बैंक के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
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FASTag Blacklisted Rules: Check Reasons for Account Blacklisting and Easy Recovery in hindi
सफर पर निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यान - फोटो : Adobe Stock
सफर पर निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
  • लंबी यात्रा पर निकलने से पहले हमेशा अपने 'मॉय फास्टैग' एप या बैंक पोर्टल पर जाकर टैग का स्टेटस और बैलेंस जरूर चेक कर लें।
  • गाड़ी की विंडशील्ड पर फास्टैग को सही जगह लगाएं ताकि स्कैनर उसे आसानी से रीड कर सके।
  • अपने फास्टैग से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स को हमेशा अपडेट रखें ताकि एनपीसीआई या बैंक से मिलने वाली जरूरी सूचनाएं समय पर मिलती रहें।
  • इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि एक गाड़ी पर सिर्फ एक ही फास्टैग लगा हो, जो उसी गाड़ी के नंबर पर रजिस्टर हो।
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