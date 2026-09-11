ब्लैकलिस्ट हो गया है आपका फास्टैग? ज्यादातर मामलों में होते हैं ये दो बड़े कारण

Fastag Blacklisted Reasons: राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना किसी रुकावट के सफर करने के लिए फास्टैग हर वाहन चालक की पहली जरूरत बन चुका है। लेकिन कई बार टोल प्लाजा पर पहुंचते ही स्क्रीन पर 'फास्टैग ब्लैकलिस्ट' लिखा आ जाता है और अचानक आपकी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता है।





अधिकांश मामलों में फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने के पीछे दो मुख्य और साधारण कारण होते हैं, जिनकी जानकारी न होने पर वाहन मालिक परेशान होते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि फास्टैग क्यों ब्लैकलिस्ट होता है और इसे तुरंत ठीक कराने का क्या तरीका है।