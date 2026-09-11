लकड़ी के फर्नीचर पर सफेद दाग क्यों पड़ जाते हैं? गीले कपड़े से सफाई पड़ सकती है भारी

घर में लकड़ी का फर्नीचर हो तो उसकी सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है। टेबल, अलमारी या कुर्सी पर कई बार सफेद-सफेद निशान दिखाई देने लगते हैं। इन्हें देखकर ज्यादातर लोग समझते हैं कि फर्नीचर पर धूल या किसी चीज का दाग जम गया है। इसके बाद लोग गीला कपड़ा लेकर उसे जोर से रगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही तरीका कई बार फर्नीचर को और खराब कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
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फर्नीचर पर अचानक दिखने लगे सफेद निशान?
- फोटो : Adobe Stock
लकड़ी के फर्नीचर पर क्या पड़ते हैं धुंधले निशान
दरअसल लकड़ी के फर्नीचर पर सफेद या धुंधले निशान पड़ने की एक बड़ी वजह नमी हो सकती है। अगर गीला गिलास, पानी की बूंदें या कोई गीली चीज कुछ देर तक लकड़ी की सतह पर रखी रहे तो उसकी ऊपर वाली फिनिश पर असर पड़ सकता है। खासकर जिन फर्नीचर पर पॉलिश लगी होती है, वहां नमी के कारण सतह धुंधली या सफेद दिखाई दे सकती है।
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फर्नीचर पर अचानक दिखने लगे सफेद निशान?
- फोटो : freepik
इस वजह से पड़ते हैं निशान
कई बार गर्म कप, चाय का कप या गर्म बर्तन रखने से भी लकड़ी की ऊपर वाली परत पर सफेद निशान बन जाते हैं। ऐसे निशान अक्सर सतह के नीचे फंसी नमी या फिनिश पर गर्मी के असर से जुड़े होते हैं। इसलिए हर सफेद दाग को सामान्य गंदगी समझना सही नहीं है।
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गीले कपड़े से पोछने की न करें गलती
सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग इसे हटाने के लिए फर्नीचर को बार-बार गीले कपड़े से पोंछते हैं। ज्यादा पानी लकड़ी और उसकी फिनिश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर पानी किनारों या जोड़ वाली जगहों तक पहुंच जाए तो लकड़ी में नमी जाने, फूलने या सतह खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।
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जरूर कराएं मरम्मत
फर्नीचर की सफाई के लिए बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करने के बजाय हल्के नम कपड़े से धीरे-धीरे पोंछना बेहतर है। इसके तुरंत बाद सूखे और मुलायम कपड़े से सतह को अच्छी तरह सुखा दें। गीले गिलास या गर्म कप सीधे लकड़ी पर रखने से भी बचें। अगर सफेद निशान हल्की सफाई के बाद भी नहीं जा रहा है या फिनिश उखड़ी हुई दिख रही है तो उसे लगातार रगड़ने के बजाय फर्नीचर की फिनिश के हिसाब से सही तरीका अपनाना बेहतर है। कई बार ऐसे दाग सफाई से नहीं, बल्कि फिनिश की मरम्मत से ही ठीक होते हैं।
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