रात में अचानक कहां से आ जाते हैं इतने मच्छर? असली वजह जानकर चौंक जाएंगे

1 of 6 रात होते ही कमरे में क्यों बढ़ जाते हैं मच्छर? - फोटो : AI







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दिनभर कमरे में एक-दो मच्छर नजर आते हैं, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता है जैसे अचानक इनकी पूरी फौज आ गई हो। कई लोग इसका कारण सिर्फ कमरे की रोशनी को मानते हैं। हालांकि, मच्छरों के इंसानों के आसपास आने की वजह सिर्फ रोशनी नहीं है। दरअसल, रात में कमरे का माहौल और शरीर से निकलने वाले कुछ संकेत भी मच्छरों को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 6 रात होते ही कमरे में क्यों बढ़ जाते हैं मच्छर? - फोटो : Adobe Stock

सांस लेने से भी मच्छर पहुंचते हैं इंसान तक

जब हम सांस लेते हैं तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मच्छर इस गैस को दूर से पहचान सकते हैं और इससे उन्हें इंसान की मौजूदगी का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। यही वजह है कि सोते समय मच्छर आपके आस पास मंडराते हुए नजर आ सकते हैं।

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शरीर की गर्मी भी खींचती है मच्छरों को

इंसान के शरीर से लगातार गर्मी निकलती रहती है। मच्छर अपने आसपास के तापमान में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब आप कमरे में सो रहे होते हैं तो शरीर की गर्मी भी उन्हें आपकी तरफ आने में मदद कर सकती है।

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पसीने और शरीर की गंध का भी असर

अगर दिनभर बाहर रहने या ज्यादा गर्मी के कारण पसीना आया है तो शरीर की गंध भी मच्छरों को आकर्षित कर सकती है। पसीने में मौजूद कुछ रसायन मच्छरों को इंसान की पहचान करने में मदद करते हैं। इसलिए पसीने वाले शरीर के आसपास मच्छरों की परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है।

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