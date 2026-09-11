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रात में अचानक कहां से आ जाते हैं इतने मच्छर? असली वजह जानकर चौंक जाएंगे

Fri, 11 Sep 2026 04:02 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 11 Sep 2026 04:02 PM IST
सार

रात होते ही कमरे में मच्छरों की संख्या अचानक ज्यादा लगने के पीछे सिर्फ बल्ब या रोशनी जिम्मेदार नहीं होती। कमरे का तापमान, शरीर से निकलने वाली गर्मी और सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी मच्छरों को इंसानों की तरफ खींच सकती है।
 

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Why Do Mosquitoes Suddenly Increase at Night Reasons Beyond Light
रात होते ही कमरे में क्यों बढ़ जाते हैं मच्छर? - फोटो : AI

दिनभर कमरे में एक-दो मच्छर नजर आते हैं, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता है जैसे अचानक इनकी पूरी फौज आ गई हो। कई लोग इसका कारण सिर्फ कमरे की रोशनी को मानते हैं। हालांकि, मच्छरों के इंसानों के आसपास आने की वजह सिर्फ रोशनी नहीं है। दरअसल, रात में कमरे का माहौल और शरीर से निकलने वाले कुछ संकेत भी मच्छरों को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why Do Mosquitoes Suddenly Increase at Night Reasons Beyond Light
रात होते ही कमरे में क्यों बढ़ जाते हैं मच्छर? - फोटो : Adobe Stock

सांस लेने से भी मच्छर पहुंचते हैं इंसान तक
जब हम सांस लेते हैं तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मच्छर इस गैस को दूर से पहचान सकते हैं और इससे उन्हें इंसान की मौजूदगी का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। यही वजह है कि सोते समय मच्छर आपके आस पास मंडराते हुए नजर आ सकते हैं।

Why Do Mosquitoes Suddenly Increase at Night Reasons Beyond Light
रात होते ही कमरे में क्यों बढ़ जाते हैं मच्छर? - फोटो : Adobe Stock

 शरीर की गर्मी भी खींचती है मच्छरों को
इंसान के शरीर से लगातार गर्मी निकलती रहती है। मच्छर अपने आसपास के तापमान में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब आप कमरे में सो रहे होते हैं तो शरीर की गर्मी भी उन्हें आपकी तरफ आने में मदद कर सकती है।

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Why Do Mosquitoes Suddenly Increase at Night Reasons Beyond Light
रात होते ही कमरे में क्यों बढ़ जाते हैं मच्छर? - फोटो : Adobe Stock

पसीने और शरीर की गंध का भी असर
अगर दिनभर बाहर रहने या ज्यादा गर्मी के कारण पसीना आया है तो शरीर की गंध भी मच्छरों को आकर्षित कर सकती है। पसीने में मौजूद कुछ रसायन मच्छरों को इंसान की पहचान करने में मदद करते हैं। इसलिए पसीने वाले शरीर के आसपास मच्छरों की परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है।

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रात होते ही कमरे में क्यों बढ़ जाते हैं मच्छर? - फोटो : Adobe Stock

रात में मच्छर ज्यादा नजर क्यों आते हैं?
मच्छरों की कई प्रजातियां शाम और रात के समय ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दिन में वे अक्सर अंधेरी और सुरक्षित जगहों पर छिपे रहते हैं। रात में उनकी गतिविधि बढ़ने पर वे कमरे में ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। कमरे की रोशनी उन्हें आसानी से दिखाई देने की वजह जरूर बन सकती है, लेकिन हर मच्छर सिर्फ रोशनी की ओर आकर्षित होकर कमरे में नहीं आता।

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