फ्रिज में पानी की बोतल ठंडी नहीं हो रही? कूलिंग कम होने के पीछे हो सकते हैं ये 4 कारण

फ्रिज में पानी की बोतल ठंडी न होने का क्या हो सकता है कारण? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मी हो या बरसात, घर में फ्रिज का इस्तेमाल लगातार होता है। ऐसे में अगर फ्रिज में रखी पानी की बोतल भी ठीक से ठंडी न हो, तो लोग परेशान हो जाते हैं।





यही नहीं, कई लोग तो समझ लेते हैं कि उनका फ्रिज खराब हो गया है या फिर फ्रिज की गैस खत्म हो गई है या हो रही है, लेकिन हर बार कम कूलिंग की वजह गैस की समस्या नहीं होती। इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं। चलिए जानते हैं फ्रिज में पानी की बोतल कम ठंडी होने के क्या कारण हो सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...