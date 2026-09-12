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घर में बिजली का बिल अचानक बढ़ गया? मीटर रीडिंग से लेकर इन 4 चीजों को जरूर करें चेक

Sat, 12 Sep 2026 12:43 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:43 PM IST
सार

अगर घर का बिजली बिल अचानक बढ़ गया है, तो सिर्फ ज्यादा बिजली इस्तेमाल होने को इसकी वजह न मानें। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं।

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Electricity Bill Suddenly Increased? Check These 4 Things Before Blaming Your Appliances
बिजली का बिल बढ़ने पर कैसे कम करें? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर हर महीने बिजली का बिल लगभग सामान्य आता है और अचानक इसमें बड़ा अंतर दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार ज्यादा बिल का कारण घर में बिजली की खपत बढ़ना होता है।



हालांकि, कुछ मामलों में मीटर रीडिंग या किसी उपकरण की खराबी भी वजह बन सकती है। तो चलिए जानते हैं घर में बिजली का बिल अचानक बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Electricity Bill Suddenly Increased? Check These 4 Things Before Blaming Your Appliances
बिजली का बिल बढ़ने पर कैसे कम करें? - फोटो : AI Generated

सबसे पहले मीटर रीडिंग चेक करें

  • बिजली का बिल मिलने के बाद सबसे पहले उसमें दी गई मीटर रीडिंग देखें
  • इसके बाद घर के बिजली मीटर पर दिखाई दे रही मौजूदा रीडिंग से उसका मिलान करें
  • अगर बिल में दर्ज रीडिंग और मीटर की मौजूदा रीडिंग को लेकर कोई असामान्य अंतर दिखाई देता है, तो तुरंत बिजली विभाग से संपर् करें
Electricity Bill Suddenly Increased? Check These 4 Things Before Blaming Your Appliances
बिजली का बिल बढ़ने पर कैसे कम करें? - फोटो : AI जनरेटेड

पुराने बिल से करें तुलना

  • सिर्फ मौजूदा बिल देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि खपत वास्तव में कितनी बढ़ी है
  • इसलिए पिछले कुछ महीनों के बिजली बिल निकालकर तुलना कर सकते हैं
  • देखें कि यूनिट की खपत अचानक बढ़ी है या बिल की राशि ही ज्यादा हुई है
  • अगर यूनिट खपत में बड़ा बदलाव है, तो घर में बिजली इस्तेमाल करने वाले उपकरणों पर ध्यान देना चाहिए
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Electricity Bill Suddenly Increased? Check These 4 Things Before Blaming Your Appliances
बिजली का बिल बढ़ने पर कैसे कम करें? - फोटो : AI Generated

AC, गीजर और फ्रिज पर दें ध्यान

  • घर के कई उपकरण लगातार या लंबे समय तक बिजली इस्तेमाल करते हैं
  • एसी, गीजर, फ्रिज, वॉटर पंप और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे उपकरणों की खपत पर खास ध्यान दे सकते हैं
  • खासकर ऐसे उपकरण जिनमें हीटिंग या कंप्रेशन का काम होता है, उनकी स्थिति और इस्तेमाल के तरीके पर ध्यान देना चाहिए
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बिजली का बिल बढ़ने पर कैसे कम करें? - फोटो : Adobe Stock

घर की वायरिंग भी कराएं चेक

  • अगर इस्तेमाल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है तो घर की वायरिंग और बिजली के कनेक्शन की जांच करवाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है
  • किसी इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग और उपकरणों की जांच कराई जा सकती है
अगली फोटो गैलरी देखें
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