स्टील के बर्तन पर अचानक दिखने लगे बैंगनी-पीले दाग? साफ करने से पहले जान लें इसकी वजह

1 of 5 स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : AI







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अगर आपके स्टील के बर्तन पर नीला, पीला, बैंगनी या हल्का सुनहरा रंग दिखाई दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ये खाने के दाग या गंदगी नहीं होते। स्टील की सतह पर गर्मी और रोशनी के असर से बहुत पतली परत बन सकती है, जिसकी वजह से अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं। इसे आम भाषा में गर्मी के निशान समझ सकते हैं। खासकर जब खाली स्टील का बर्तन तेज आंच पर ज्यादा गर्म हो जाए, तब ऐसे रंगीन निशान दिख सकते हैं। पानी में मौजूद कुछ खनिज या बर्तन पर बची सफाई की परत भी इस तरह के निशान को ज्यादा साफ दिखा सकती है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : AI

साबुन से धोने के बाद भी दाग वापस क्यों आ जाते हैं?

यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। बर्तन को रगड़कर साफ करने के बाद निशान कुछ समय के लिए हल्के हो जाते हैं, लेकिन दोबारा खाना बनाने या बर्तन को गर्म करने पर फिर दिखाई दे सकते हैं। इसका कारण यह है कि हर बार निशान सिर्फ ऊपर जमी गंदगी की वजह से नहीं होते। कई बार स्टील की सतह पर गर्मी के कारण हुआ रंग का बदलाव बना रहता है। इसलिए केवल बर्तन धोने से यह पूरी तरह खत्म नहीं होता।

3 of 5 स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : freepik.com

ऐसे निशान हटाने के लिए क्या करें?

अगर दाग हल्के हैं तो बर्तन को सामान्य तरीके से धोने के बाद सफेद सिरके या नींबू के रस की थोड़ी मात्रा से साफ किया जा सकता है। इसे कुछ देर सतह पर लगाकर रखें और फिर मुलायम स्पंज से साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें। बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें। इससे स्टील की सतह पर खरोंच पड़ सकती है।

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4 of 5 स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : freepik.com

आगे से बर्तन में ये गलती न करें

स्टील के खाली बर्तन को तेज आंच पर लंबे समय तक गर्म न करें। खाना बनाते समय भी जरूरत से ज्यादा तेज आंच रखने से बर्तन का तापमान बहुत बढ़ सकता है और ऐसे रंगीन निशान बनने की संभावना बढ़ जाती है।

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