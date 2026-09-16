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स्टील के बर्तन पर अचानक दिखने लगे बैंगनी-पीले दाग? साफ करने से पहले जान लें इसकी वजह

Wed, 16 Sep 2026 04:29 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 16 Sep 2026 04:29 PM IST
सार

Stainless Steel Utensils: स्टील के बर्तन धोने के बाद कई बार उन पर नीले, पीले या बैंगनी रंग के इंद्रधनुष जैसे निशान दिखाई देने लगते हैं। देखने में ये दाग लगते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जानिए आखिर ऐसा क्यों होता है और इसे आसानी से कैसे हटाया जा सकता है।

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Why Do Stainless Steel Utensils Get Rainbow Colored Stains
स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : AI

अगर आपके स्टील के बर्तन पर नीला, पीला, बैंगनी या हल्का सुनहरा रंग दिखाई दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ये खाने के दाग या गंदगी नहीं होते। स्टील की सतह पर गर्मी और रोशनी के असर से बहुत पतली परत बन सकती है, जिसकी वजह से अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं। इसे आम भाषा में गर्मी के निशान समझ सकते हैं। खासकर जब खाली स्टील का बर्तन तेज आंच पर ज्यादा गर्म हो जाए, तब ऐसे रंगीन निशान दिख सकते हैं। पानी में मौजूद कुछ खनिज या बर्तन पर बची सफाई की परत भी इस तरह के निशान को ज्यादा साफ दिखा सकती है। तो आइए जानते हैं।

Why Do Stainless Steel Utensils Get Rainbow Colored Stains
स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : AI

साबुन से धोने के बाद भी दाग वापस क्यों आ जाते हैं?
यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। बर्तन को रगड़कर साफ करने के बाद निशान कुछ समय के लिए हल्के हो जाते हैं, लेकिन दोबारा खाना बनाने या बर्तन को गर्म करने पर फिर दिखाई दे सकते हैं। इसका कारण यह है कि हर बार निशान सिर्फ ऊपर जमी गंदगी की वजह से नहीं होते। कई बार स्टील की सतह पर गर्मी के कारण हुआ रंग का बदलाव बना रहता है। इसलिए केवल बर्तन धोने से यह पूरी तरह खत्म नहीं होता।

Why Do Stainless Steel Utensils Get Rainbow Colored Stains
स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : freepik.com

ऐसे निशान हटाने के लिए क्या करें?
अगर दाग हल्के हैं तो बर्तन को सामान्य तरीके से धोने के बाद सफेद सिरके या नींबू के रस की थोड़ी मात्रा से साफ किया जा सकता है। इसे कुछ देर सतह पर लगाकर रखें और फिर मुलायम स्पंज से साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें। बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें। इससे स्टील की सतह पर खरोंच पड़ सकती है।

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स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : freepik.com

आगे से बर्तन में ये गलती न करें
स्टील के खाली बर्तन को तेज आंच पर लंबे समय तक गर्म न करें। खाना बनाते समय भी जरूरत से ज्यादा तेज आंच रखने से बर्तन का तापमान बहुत बढ़ सकता है और ऐसे रंगीन निशान बनने की संभावना बढ़ जाती है।

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स्टील के बर्तन पर क्यों दिखता है इंद्रधनुष जैसा रंग? - फोटो : freepik.com

जरूरी नहीं है कि खराब हुआ है बर्तन
ध्यान रखें कि इंद्रधनुष जैसे निशान दिखना जरूरी नहीं कि बर्तन खराब हो गया है। अगर स्टील की सतह सही है और उसमें जंग, गड्ढे या कोई दूसरी खराबी नहीं है, तो आमतौर पर इसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

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