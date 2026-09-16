यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन छूट गई तो क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? जानें रेलवे का नियम

ट्रेन छूटने पर क्या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? - फोटो : Amar Ujala AI

Indian Railways Rules: कई बार स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती है और यात्री की ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या उसी टिकट से अगली ट्रेन में सफर किया जा सकता है।





खासकर अगर टिकट कन्फर्म हो, तो यात्री यह मान लेते हैं कि टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं इस पर रेलवे का नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...