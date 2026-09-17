यात्री का कोई सामान गिरने पर क्या वो ट्रेन का चेन खींच सकता है? जानें कानूनी नियम

Indian Railways Alarm Chain Pulling Rules: भारतीय रेलवे से सफर करते समय अक्सर यात्रियों का मोबाइल, पर्स या कोई कीमती सामान चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। ऐसी स्थिति में घबराहट में कई लोग तुरंत ट्रेन की अलार्म चेन खींच देते हैं। लेकिन क्या कानूनन किसी सामान के गिर जाने पर ट्रेन की चेन खींचना सही और वैध है? भारतीय रेलवे अधिनियम के नियम इस बारे में बेहद सख्त हैं।





बिना किसी उचित आपातकालीन वजह के ट्रेन की चेन खींचना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। आइए इस लेख में सरल भाषा में समझते हैं कि कानून और रेलवे नियम इस परिस्थिति में क्या कहते हैं।