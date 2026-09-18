ट्रेन में सफर करते समय सीट के नीचे रखते हैं सामान? तो जानें किन चीजों को रखना पड़ सकता है भारी

ट्रेन में सफर करते समय सीट के नीचे सामान रखना यात्रियों के लिए सबसे आसान तरीका होता है। खासकर लंबी दूरी की यात्रा में लोग बैग, सूटकेस और दूसरे सामान को सीट के नीचे रख देते हैं।
इससे सामान रास्ते में कम जगह घेरता है। साथ ही उसे बार-बार ऊपर की बर्थ या लगेज रैक पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती और सामान पर नजर भी रहती है। हालांकि, सीट के नीचे जगह देखकर हर चीज वहां रख देना सही नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको सीट के नीचे रखने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं ये कौन सा सामान है...
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ट्रेन में सीट के नीचे क्या सामान नहीं रखना चाहिए?
- फोटो : AI Generated
कौन सा सामान सीट के नीचे रखने से बचना चाहिए?
नंबर 1
- महंगा सामान, जरूरी दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे कीमती सामान को सीट के नीचे रखने से बचना चाहिए
- ये सामान यहां टूट सकता है
- यही नहीं, आपका ये सामान यहां से चोर भी हो सकता है
- इसलिए सीट के नीच रखने की जगह ऐसे सामान को अपने पास रखें
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ट्रेन में सीट के नीचे क्या सामान नहीं रखना चाहिए?
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नंबर 2
- बात करते हैं बड़े और भारी बैग की, क्योंकि अधिकतर लोग बड़े बैग लेकर यात्रा करते हैं
- अगर सामान इतना बड़ा है कि वो सीट के नीचे पूरी तरह फिट नहीं हो रहा है, तो उसे जबरदस्ती अंदर नहीं ठूंसना चाहिए
- ऐसा करने से सामान बाहर निकल सकता है और यात्रियों के पैरों या आने-जाने वाले रास्ते में परेशानी पैदा कर सकता है
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नंबर 3
- ऐसा सामान भी सीट के नीचे नहीं रखना चाहिए जिससे किसी तरह का खतरा पैदा हो
- ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थों को ट्रेन में ले जाने को लेकर रेलवे के नियम हैं
- यात्रियों को गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल या दूसरे ज्वलनशील पदार्थ जैसे सामान लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं करनी चाहिए
- ऐसी चीजें सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं
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नंबर 4
- सीट के नीचे सामान रखते समय एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है
- अगर आप सीट के नीचे सामान रख रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि सामान ठीक से रखा हो
- कहीं ऐसा न हो कि सामान वहां से गिर जाए या वहां कोई छेद हो आदि