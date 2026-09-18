ट्रेन में सफर करते समय सीट के नीचे रखते हैं सामान? तो जानें किन चीजों को रखना पड़ सकता है भारी

ट्रेन में सीट के नीचे क्या सामान नहीं रखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

ट्रेन में सफर करते समय सीट के नीचे सामान रखना यात्रियों के लिए सबसे आसान तरीका होता है। खासकर लंबी दूरी की यात्रा में लोग बैग, सूटकेस और दूसरे सामान को सीट के नीचे रख देते हैं।





इससे सामान रास्ते में कम जगह घेरता है। साथ ही उसे बार-बार ऊपर की बर्थ या लगेज रैक पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती और सामान पर नजर भी रहती है। हालांकि, सीट के नीचे जगह देखकर हर चीज वहां रख देना सही नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको सीट के नीचे रखने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं ये कौन सा सामान है...