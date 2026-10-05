काम की बात: गमले की मिट्टी पर दिख रही है सफेद परत? इसे फफूंदी समझने की न करें गलती

1 of 5 पौधे की मिट्टी पर सफेद-सफेद क्या जम गया? - फोटो : एआई







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घर में लगे पौधे सिर्फ घर की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इन्हें देखकर मन भी खुश रहता है। लेकिन कई बार पौधों की देखभाल करते समय गमले की मिट्टी के ऊपर सफेद रंग की परत दिखाई देने लगती है। इसे देखकर बहुत से लोगों को लगता है कि मिट्टी में फफूंदी लग गई है। हालांकि, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कई मामलों में मिट्टी के ऊपर दिखाई देने वाली सफेद परत पानी में मौजूद नमक और दूसरे खनिजों के जमा होने की वजह से बनती है। खासकर जब पौधे को बार-बार पानी दिया जाता है तो पानी सूखने के बाद ये चीजें मिट्टी की सतह पर जमा हो सकती हैं। देखने में यह परत सफेद और पाउडर जैसी लग सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 पौधे की मिट्टी पर सफेद-सफेद क्या जम गया? - फोटो : AI

पहले परत को ध्यान से देखें

मिट्टी पर सफेद परत दिखाई देने पर सबसे पहले यह देखें कि वह कैसी है। अगर यह सूखी, सख्त या पपड़ी जैसी दिखाई दे रही है और मिट्टी की सतह पर ही जमा है तो यह खनिज या नमक की परत हो सकती है।

3 of 5 पौधे की मिट्टी पर सफेद-सफेद क्या जम गया? - फोटो : Adobe Stock

तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचे

वहीं अगर सफेद चीज रूई जैसी, जालीनुमा या मुलायम दिखाई दे रही है तो फफूंदी होने की संभावना हो सकती है। फफूंदी की स्थिति में मिट्टी बहुत ज्यादा गीली रहने या हवा का सही तरीके से आना-जाना न होने जैसी वजहें भी हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ सफेद रंग देखकर तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है।

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4 of 5 पौधे की मिट्टी पर सफेद-सफेद क्या जम गया? - फोटो : Adobe Stock

ज्यादा पानी देना भी पड़ सकता है भारी

पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी देना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लगातार गीली मिट्टी रहने से जड़ों को नुकसान हो सकता है और फफूंदी जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए हर बार तय समय पर पानी देने के बजाय मिट्टी की नमी देखकर पानी देना बेहतर रहता है। अगर मिट्टी की ऊपरी सतह पर खनिजों की सफेद परत जम गई है तो ऊपर की परत को सावधानी से हटाया जा सकता है और आगे पानी देने के तरीके पर ध्यान दिया जा सकता है। गमले में पानी निकलने के लिए नीचे सही छेद होना भी जरूरी है।

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