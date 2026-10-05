मिक्सर चलाते समय अचानक आने लगे जलने की गंध? तुरंत करें ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले मिक्सर को लेकर लोग अक्सर छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार मिक्सर चलाते समय अचानक जलने जैसी गंध आने लगती है। कुछ लोग इसे सामान्य मानकर मिक्सर चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है। जलने की गंध मिक्सर के अंदर मोटर पर ज्यादा दबाव पड़ने या किसी हिस्से में खराबी का संकेत हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
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सबसे पहले मिक्सर बंद करें
अगर मिक्सर चलाते समय जलने जैसी गंध महसूस हो तो सबसे पहले स्विच बंद कर दें। इसके बाद प्लग को सॉकेट से निकाल दें। सिर्फ मिक्सर का बटन बंद करके उसे लगा हुआ न छोड़ें। अगर मिक्सर या प्लग बहुत गर्म लग रहा है तो उसे तुरंत दोबारा चालू करने की कोशिश न करें।
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गर्म होने पर कुछ देर रुकना जरूरी
लगातार लंबे समय तक मिक्सर चलाने या उसमें जरूरत से ज्यादा सामान डालने पर मोटर पर दबाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मिक्सर गर्म हो सकता है और जलने जैसी गंध आ सकती है। इसलिए मिक्सर को बंद करने के बाद उसे अच्छी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद भी अगर गंध बनी रहती है तो उसे दोबारा चलाने से बचें।
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जार में जरूरत से ज्यादा सामान न भरें
कई बार जार में जरूरत से ज्यादा सामान भर देने पर ब्लेड को घूमने में परेशानी होती है और मोटर पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए जार को उसकी क्षमता से ज्यादा न भरें। बहुत सख्त या भारी चीजों को पीसते समय भी मिक्सर पर ज्यादा जोर पड़ सकता है। ऐसे काम में मिक्सर को लगातार लंबे समय तक चलाने के बजाय बीच-बीच में बंद करना बेहतर रहता है।
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मिक्सर की मोटर बार-बार गर्म होती है?
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प्लग और तार भी जरूर देखें
जलने की गंध सिर्फ मोटर से ही आए, यह जरूरी नहीं है। प्लग, तार या सॉकेट में खराबी होने पर भी गर्मी या जलने की गंध महसूस हो सकती है। अगर तार कटा हुआ दिखे, प्लग ढीला हो या सॉकेट से चिंगारी निकले तो मिक्सर का इस्तेमाल न करें। अगर मिक्सर ठंडा होने के बाद भी जलने की गंध आए, धुआं दिखे, असामान्य आवाज आए या बार-बार गर्म हो तो खुद से उसे खोलकर ठीक करने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन सर्विस सेंटर से जांच करवाना बेहतर है। थोड़ी सी सावधानी मिक्सर को होने वाले बड़े नुकसान और बिजली से जुड़े खतरे से बचा सकती है।
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