मिक्सर चलाते समय अचानक आने लगे जलने की गंध? तुरंत करें ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

1 of 5 मिक्सर चलाते समय मिल रहा है जलने का संकेत? - फोटो : एआई







Link Copied



घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले मिक्सर को लेकर लोग अक्सर छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार मिक्सर चलाते समय अचानक जलने जैसी गंध आने लगती है। कुछ लोग इसे सामान्य मानकर मिक्सर चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है। जलने की गंध मिक्सर के अंदर मोटर पर ज्यादा दबाव पड़ने या किसी हिस्से में खराबी का संकेत हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 mixer grinder MCB - फोटो : AI Generated

सबसे पहले मिक्सर बंद करें

अगर मिक्सर चलाते समय जलने जैसी गंध महसूस हो तो सबसे पहले स्विच बंद कर दें। इसके बाद प्लग को सॉकेट से निकाल दें। सिर्फ मिक्सर का बटन बंद करके उसे लगा हुआ न छोड़ें। अगर मिक्सर या प्लग बहुत गर्म लग रहा है तो उसे तुरंत दोबारा चालू करने की कोशिश न करें।

3 of 5 mixer grinder MCB - फोटो : AI Generated

गर्म होने पर कुछ देर रुकना जरूरी

लगातार लंबे समय तक मिक्सर चलाने या उसमें जरूरत से ज्यादा सामान डालने पर मोटर पर दबाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मिक्सर गर्म हो सकता है और जलने जैसी गंध आ सकती है। इसलिए मिक्सर को बंद करने के बाद उसे अच्छी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद भी अगर गंध बनी रहती है तो उसे दोबारा चलाने से बचें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 mixer grinder MCB - फोटो : AI Generated

जार में जरूरत से ज्यादा सामान न भरें

कई बार जार में जरूरत से ज्यादा सामान भर देने पर ब्लेड को घूमने में परेशानी होती है और मोटर पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए जार को उसकी क्षमता से ज्यादा न भरें। बहुत सख्त या भारी चीजों को पीसते समय भी मिक्सर पर ज्यादा जोर पड़ सकता है। ऐसे काम में मिक्सर को लगातार लंबे समय तक चलाने के बजाय बीच-बीच में बंद करना बेहतर रहता है।

विज्ञापन