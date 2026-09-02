नया गैस कनेक्शन: गैस कंपनियां कब से जारी करेंगी नया कनेक्शन? जानिए कब तक सामान्य होगी व्यवस्था

New LPG Connection Rules: अगर आप भी घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 Kg) का नया कनेक्शन लेने को सोच रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात को देखते हुए देश में नए LPG कनेक्शन जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।





इस अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण गैस कंपनियां फिलहाल नए ग्राहकों को कनेक्शन देने के बजाय पहले से जुड़े हुए पुराने ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही हैं और उनकी सुचारू सप्लाई पूरी करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आम जनता के लिए क्या विकल्प बचे हैं।