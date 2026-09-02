बात बचत की: अटल पेंशन योजना में किसे मिलती है हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन और किसे नहीं? यहां करें चेक

कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से? - फोटो : Amar Ujala AI

Atal Pension Yojana: आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही जरूरी होता है कि अपने आने वाले कल के लिए भी बचत की जाए। हालांकि, लोग कई अलग-अलग तरीकों से बचत करते हैं।





आप भी अगर चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिले तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। आप अटल पेंशन योजना से जुड़कर हर महीने 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन इस योजना से जुड़ सकता है और कौन नहीं...