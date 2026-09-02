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बात बचत की: अटल पेंशन योजना में किसे मिलती है हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन और किसे नहीं? यहां करें चेक

Wed, 02 Sep 2026 03:14 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 02 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में हर महीने 5000 रुपये मिले, तो इसके लिए आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।

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Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: who is eligible for atal pension yojana ka labh kise milta hai
कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से? - फोटो : Amar Ujala AI

Atal Pension Yojana: आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही जरूरी होता है कि अपने आने वाले कल के लिए भी बचत की जाए। हालांकि, लोग कई अलग-अलग तरीकों से बचत करते हैं।



आप भी अगर चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिले तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। आप अटल पेंशन योजना से जुड़कर हर महीने 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन इस योजना से जुड़ सकता है और कौन नहीं...
Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: who is eligible for atal pension yojana ka labh kise milta hai
कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से? - फोटो : Adobe Stock

अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है?

  • जो लोग भारत के नागरिक हैं, जिनके पास बैंक खाता है
  • जिनकी उम्र 18-40 सला के बीच है
  • जो लोग टैक्स नहीं भरते यानी करदाता नहीं हैं
Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: who is eligible for atal pension yojana ka labh kise milta hai
कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से? - फोटो : Adobe Stock

कैसे मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन?

  • दरअसल, अटल पेंशन योजना एक निवेश योजना है
  • इसमें आपको कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
  • इस योजना में उम्र के हिसाब से और जो पेंशन प्लान आप चुनते हो उस हिसाब से निवेश होता है
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Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: who is eligible for atal pension yojana ka labh kise milta hai
कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से? - फोटो : Adobe Stock
  • जैसे- 18 साल की उम्र का व्यक्ति अगर 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है, तो उसे हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होता है
  • इसी तरह 30 साल की उम्र के व्यक्ति को 5000 रुपये की पेंशन के लिए हर महीने 577 रुपये का प्रीमियम भरना होता है
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Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: who is eligible for atal pension yojana ka labh kise milta hai
कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से? - फोटो : Adobe Stock

कैसे जुड़े अटल पेंशन योजना से?

  • सबसे पहले अपने बैंक जाएं
  • संबंधित अधिकारी से मिले, जो आपको योजना की जानकारी देते हैं
  • पेंशन प्लान चुनें और फिर आपकी केवाईसी होती है
  • फिर आपको प्रीमियम की जानकरी दी जाती है और बैंक खाते को योजना से लिंक किया जाता है
  • इसके बाद आप योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ जाते हैं
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