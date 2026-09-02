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बात बचत की: अटल पेंशन योजना में किसे मिलती है हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन और किसे नहीं? यहां करें चेक
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:14 PM IST
सार
Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में हर महीने 5000 रुपये मिले, तो इसके लिए आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।
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कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Atal Pension Yojana: आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही जरूरी होता है कि अपने आने वाले कल के लिए भी बचत की जाए। हालांकि, लोग कई अलग-अलग तरीकों से बचत करते हैं।
आप भी अगर चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिले तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। आप अटल पेंशन योजना से जुड़कर हर महीने 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन इस योजना से जुड़ सकता है और कौन नहीं...
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कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से?
- फोटो : Adobe Stock
अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है?
जो लोग भारत के नागरिक हैं, जिनके पास बैंक खाता है
जिनकी उम्र 18-40 सला के बीच है
जो लोग टैक्स नहीं भरते यानी करदाता नहीं हैं
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कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से?
- फोटो : Adobe Stock
कैसे मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन?
दरअसल, अटल पेंशन योजना एक निवेश योजना है
इसमें आपको कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
इस योजना में उम्र के हिसाब से और जो पेंशन प्लान आप चुनते हो उस हिसाब से निवेश होता है
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कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से?
- फोटो : Adobe Stock
जैसे- 18 साल की उम्र का व्यक्ति अगर 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है, तो उसे हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होता है
इसी तरह 30 साल की उम्र के व्यक्ति को 5000 रुपये की पेंशन के लिए हर महीने 577 रुपये का प्रीमियम भरना होता है
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- फोटो : Adobe Stock
कैसे जुड़े अटल पेंशन योजना से?
सबसे पहले अपने बैंक जाएं
संबंधित अधिकारी से मिले, जो आपको योजना की जानकारी देते हैं
पेंशन प्लान चुनें और फिर आपकी केवाईसी होती है
फिर आपको प्रीमियम की जानकरी दी जाती है और बैंक खाते को योजना से लिंक किया जाता है
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