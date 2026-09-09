रोज दांत साफ करते हैं लेकिन ब्रश नहीं बदलते? जान लें कितने महीने में लेना चाहिए नया

1 of 5 कितने महीने पुराना टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं? - फोटो : AI







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सुबह-शाम दांत साफ करना हमारी रोज की आदत है। लेकिन क्या आपको याद है कि आपने अपना टूथब्रश आखिरी बार कब बदला था? बहुत से लोग महीनों तक एक ही ब्रश इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ लोग तो ब्रश तब तक नहीं बदलते, जब तक उसके ब्रिसल्स पूरी तरह फैल न जाएं। आम तौर पर टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदलने की सलाह दी जाती है। अगर ब्रश के ब्रिसल्स इस समय से पहले ही खराब हो गए हैं तो 3 महीने पूरे होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं।

2 of 5 कितने महीने पुराना टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं? - फोटो : अमर उजाला

ब्रिसल्स देखकर समझें कब बदलना है

टूथब्रश पुराना होने पर उसके ब्रिसल्स धीरे-धीरे फैलने और मुड़ने लगते हैं। अगर ब्रिसल्स पहले जैसे सीधे नहीं रहे हैं या घिसे हुए दिखाई दे रहे हैं तो ब्रश बदल देना चाहिए। घिसे हुए ब्रिसल्स दांतों की सफाई नए ब्रश की तरह अच्छी तरह नहीं कर पाते। इसलिए सिर्फ यह देखना जरूरी नहीं है कि ब्रश को इस्तेमाल करते हुए कितने महीने हो गए हैं, उसकी हालत पर भी ध्यान दें।

3 of 5 कितने महीने पुराना टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं? - फोटो : FreePik

ज्यादा जोर लगाकर ब्रश न करें

कई लोगों को लगता है कि दांतों पर जोर से ब्रश करने से ज्यादा सफाई होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा दबाव डालने से ब्रिसल्स जल्दी खराब हो सकते हैं और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। दांत साफ करने के लिए नरम ब्रिसल्स वाला टूथब्रश इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। ब्रश करते समय हल्के हाथ से सफाई करें और बहुत जोर से रगड़ने से बचें।

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4 of 5 टूथब्रश - फोटो : Adobe Stock

टूथब्रश को इस्तेमाल के बाद ऐसे रखें

ब्रश करने के बाद टूथब्रश को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद उसे सीधा रखकर हवा में सूखने दें। गीले ब्रश को तुरंत बंद डिब्बे में रखने से बचना चाहिए। एक और जरूरी बात यह है कि अपना टूथब्रश किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें। इससे मुंह के कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंच सकते हैं।

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