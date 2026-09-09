जान लें कोई नहीं बताएगा: पुराना मोबाइल बेचने से पहले सिर्फ फोटो-वीडियो डिलीट करना काफी नहीं, ये 4 काम भी करें

आज के समय में स्मार्टफोन में हमारी निजी जिंदगी से जुड़ी काफी जानकारी मौजूद रहती है। फोटो और वीडियो के अलावा मोबाइल फोन में बैंकिंग एप, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉन्टैक्ट, दस्तावेज और कई तरह की निजी जानकारी सेव रहती है।





ऐसे में अगर आप अपना पुराना मोबाइल बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति को देने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ फोटो-वीडियो डिलीट करके फोन सौंपना सही तरीका नहीं है। डिलीट किए गए डाटा को कुछ परिस्थितियों में रिकवर करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए फोन बेचने से पहले डाटा की सुरक्षा पर खास ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...