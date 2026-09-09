शादी के बाद आधार के नाम में कराना है संसोधन? यहां जानें कितना आएगा खर्च

Aadhaar Name Change After Marriage: शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपने नाम या सरनेम में बदलाव करती हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं, पैन कार्ड, बैंक खाते और पासपोर्ट जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के लेने के लिए आधार कार्ड में भी अपडेट कराना आवश्यक हो जाता है। यूआईडीएआई के नियमानुसार शादी के बाद आधार में नाम बदलना बेहद आसान है।
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आधार में नाम आप ऑनलाइन नहीं बदल सकते हैं, इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आइए इस लेख में समझते हैं कि आधार में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
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आधार केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया
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आधार केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया
- आधार केंद्र पर लंबी लाइनों और समय की बर्बादी से बचने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
- इसके लिए यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट (myAadhaar portal) पर जाकर 'बुक एन अपॉइंटमेंट' विकल्प चुनें।
- वहां अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और एरिया पिन कोड डालकर नजदीकी आधार सेवा केंद्र का चयन करें। इसके बाद 'अपडेट आधार' सेवा चुनकर प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
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आवश्यक विवरण और दस्तावेज का चयन
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आवश्यक विवरण और दस्तावेज का चयन
- अपॉइंटमेंट प्रक्रिया के दौरान अपनी आधार संख्या और वर्तमान नाम दर्ज करें।
- इसके बाद नाम में संशोधन के लिए उपयुक्त वैध दस्तावेज, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र), पैन कार्ड या वोटर आईडी का विकल्प चुनें।
- फिर वह नया नाम सावधानीपूर्वक भरें जिसे आप आधार में अपडेट कराना चाहते हैं। सभी विवरण सही भरने के बाद अपनी सुविधा अनुसार तारीख और समय चुनें।
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कितना आएगा खर्च और भुगतान का तरीका
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कितना आएगा खर्च और भुगतान का तरीका
- वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करते समय फीस भुगतान के लिए 'पे एट सेंटर' का विकल्प चुनें। निर्धारित तारीख और समय पर अपने चुने हुए आधार सेवा केंद्र पहुंचें।
- वहां दस्तावेजों के सत्यापन और ऑपरेटर द्वारा बायोमेट्रिक जांच के बाद आपको केवल 75 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।
- रसीद प्राप्त करने के बाद आपका नाम 7 से 15 दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है।
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केंद्र जाते समय इन बातों का रखें ध्यान
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केंद्र जाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- आधार सेवा केंद्र जाते समय अपने साथ ऑरिजनल मैरिज सर्टिफिकेट या संबंधित दस्तावेज और उसकी एक फोटोकॉपी जरूर ले जाएं।
- केंद्र पर ऑपरेटर आपकी जानकारी की दोबारा पुष्टि करेगा। आवेदन पूरा होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप (URN नंबर) दी जाएगी।
- इस नंबर के जरिए आप घर बैठे यूआईडीएआई पोर्टल पर अपने आधार अपडेट का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।