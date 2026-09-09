फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How to Update Name in Aadhaar Card After Marriage: Process and Required Fee in hindi

शादी के बाद आधार के नाम में कराना है संसोधन? यहां जानें कितना आएगा खर्च

Wed, 09 Sep 2026 06:04 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 09 Sep 2026 06:04 PM IST
सार

How to Update Name In Aadhaar: कई बार ऐसा होता है कि लोग शादी के बाद अपने नाम में बदलाव करना चाहते हैं। बहुत से लोग इसको लेकर काफी परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। मगर आपको बता दें कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं, तो आपके नाम में संशोधन बहुत आसानी और जल्दी हो सकता है।

विज्ञापन
How to Update Name in Aadhaar Card After Marriage: Process and Required Fee in hindi
शादी के बाद आधार में नाम बदलना - फोटो : AI

Aadhaar Name Change After Marriage: शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपने नाम या सरनेम में बदलाव करती हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं, पैन कार्ड, बैंक खाते और पासपोर्ट जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के लेने के लिए आधार कार्ड में भी अपडेट कराना आवश्यक हो जाता है। यूआईडीएआई के नियमानुसार शादी के बाद आधार में नाम बदलना बेहद आसान है।



सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आधार में नाम आप ऑनलाइन नहीं बदल सकते हैं, इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आइए इस लेख में समझते हैं कि आधार में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
How to Update Name in Aadhaar Card After Marriage: Process and Required Fee in hindi
आधार केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया - फोटो : Adobe Stock

आधार केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया

  • आधार केंद्र पर लंबी लाइनों और समय की बर्बादी से बचने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
  • इसके लिए यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट (myAadhaar portal) पर जाकर 'बुक एन अपॉइंटमेंट' विकल्प चुनें।
  • वहां अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और एरिया पिन कोड डालकर नजदीकी आधार सेवा केंद्र का चयन करें। इसके बाद 'अपडेट आधार' सेवा चुनकर प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
How to Update Name in Aadhaar Card After Marriage: Process and Required Fee in hindi
आवश्यक विवरण और दस्तावेज का चयन - फोटो : Adobe Stock

आवश्यक विवरण और दस्तावेज का चयन

  • अपॉइंटमेंट प्रक्रिया के दौरान अपनी आधार संख्या और वर्तमान नाम दर्ज करें।
  • इसके बाद नाम में संशोधन के लिए उपयुक्त वैध दस्तावेज, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र), पैन कार्ड या वोटर आईडी का विकल्प चुनें।
  • फिर वह नया नाम सावधानीपूर्वक भरें जिसे आप आधार में अपडेट कराना चाहते हैं। सभी विवरण सही भरने के बाद अपनी सुविधा अनुसार तारीख और समय चुनें।
विज्ञापन
विज्ञापन
How to Update Name in Aadhaar Card After Marriage: Process and Required Fee in hindi
कितना आएगा खर्च और भुगतान का तरीका - फोटो : Adobe Stock

कितना आएगा खर्च और भुगतान का तरीका

  • वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करते समय फीस भुगतान के लिए 'पे एट सेंटर' का विकल्प चुनें। निर्धारित तारीख और समय पर अपने चुने हुए आधार सेवा केंद्र पहुंचें।
  • वहां दस्तावेजों के सत्यापन और ऑपरेटर द्वारा बायोमेट्रिक जांच के बाद आपको केवल 75 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।
  • रसीद प्राप्त करने के बाद आपका नाम 7 से 15 दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है।
विज्ञापन
How to Update Name in Aadhaar Card After Marriage: Process and Required Fee in hindi
केंद्र जाते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : Adobe Stock
केंद्र जाते समय इन बातों का रखें ध्यान
  • आधार सेवा केंद्र जाते समय अपने साथ ऑरिजनल मैरिज सर्टिफिकेट या संबंधित दस्तावेज और उसकी एक फोटोकॉपी जरूर ले जाएं।
  • केंद्र पर ऑपरेटर आपकी जानकारी की दोबारा पुष्टि करेगा। आवेदन पूरा होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप (URN नंबर) दी जाएगी।
  • इस नंबर के जरिए आप घर बैठे यूआईडीएआई पोर्टल पर अपने आधार अपडेट का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed