पीने के पानी को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या पानी को हमेशा उबालकर ही पीना चाहिए? कई घरों में लोग रोज पानी उबालते हैं, जबकि कुछ लोग सीधे नल या फिल्टर का पानी पी लेते हैं। सच यह है कि पानी उबालना हर स्थिति में जरूरी नहीं होता। इसकी जरूरत पानी की गुणवत्ता और उसके दूषित होने के जोखिम पर निर्भर करती है। अगर आपको पानी के सुरक्षित होने पर भरोसा नहीं है, तो उसे उबालकर पीना एक आसान तरीका हो सकता है। खासकर ऐसी स्थिति में जब पानी की सप्लाई में गड़बड़ी हुई हो, बाढ़ या जलभराव के बाद पानी दूषित होने का खतरा हो या किसी वजह से पीने के पानी में गंदगी मिल जाने की आशंका हो, तब सावधानी बरतना जरूरी है।
पानी उबालने से दूर हो जाते हैं ये खतरे, लेकिन हर बार उबालना जरूरी नहीं
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 09 Sep 2026 11:21 AM IST
सार
Boil Drinking Water: पीने के पानी को उबालना खासतौर पर तब जरूरी हो सकता है, जब पानी के दूषित होने का शक हो या उसकी गुणवत्ता को लेकर भरोसा न हो। पानी को अच्छी तरह उबालने से उसमें मौजूद कई हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करने में मदद मिलती है। हालांकि, अगर घर में पहले से सुरक्षित और मानकों के मुताबिक साफ पानी मिल रहा है, तो हर बार पानी उबालना जरूरी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन