आरओ का पानी ही सबसे अच्छा है? आंख बंद करके न करें भरोसा, जानिए पूरी सच्चाई

1 of 5 क्या हर किसी को पीना चाहिए आरओ का पानी? - फोटो : AI







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आजकल ज्यादातर घरों में पीने के पानी के लिए आरओ लगा हुआ है। कई लोगों को लगता है कि आरओ से निकला पानी ही सबसे साफ और सुरक्षित होता है और बिना आरओ के पानी पीना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा हर मामले में जरूरी नहीं है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके घर में आने वाला पानी कैसा है और उसमें कौन-कौन से घुले हुए पदार्थ मौजूद हैं। दरअसल, आरओ एक खास तरह की फिल्ट्रेशन तकनीक है, जो पानी में मौजूद कई घुले हुए पदार्थों और कुछ प्रदूषकों को कम कर सकती है। खासकर ऐसे इलाकों में जहां पानी में घुले ठोस पदार्थ यानी टीडीएस काफी ज्यादा हो या पानी में कुछ ऐसे दूषित पदार्थ मौजूद हों जिन्हें सामान्य फिल्टर आसानी से नहीं हटा पाते, वहां आरओ काम का हो सकता है। तो आइए जानते हैं।

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हर पानी के लिए आरओ जरूरी नहीं

अगर आपके घर में आने वाला पानी पहले से ही सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी का है तो सिर्फ इस वजह से आरओ लगाना जरूरी नहीं कि बाकी लोगों के घर में भी लगा है। कम टीडीएस वाले पानी में भी यह देखना जरूरी है कि उसमें किसी तरह का माइक्रोबियल संक्रमण या दूसरा प्रदूषण तो नहीं है। यानी सिर्फ टीडीएस देखकर पानी को पूरी तरह सुरक्षित या असुरक्षित मान लेना सही तरीका नहीं है।

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पहले पानी की जांच कराएं

आरओ लगवाने से पहले अपने घर के पानी की जांच करवाना सबसे बेहतर तरीका है। इससे पता चल सकता है कि पानी में टीडीएस कितना है और उसमें आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक या दूसरे प्रदूषक तो ज्यादा नहीं हैं। जांच की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जा सकता है कि आरओ की जरूरत है या किसी दूसरे तरह के फिल्टर से काम चल सकता है।

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आरओ पानी में क्या करता है?

आरओ पानी को एक बहुत बारीक झिल्ली से गुजारता है। इससे कई घुले हुए पदार्थ और कुछ दूषित तत्व पानी से अलग हो जाते हैं। हालांकि, इसी प्रक्रिया में पानी में मौजूद कुछ जरूरी खनिज भी कम हो सकते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि आरओ का पानी हर स्थिति में दूसरे पानी से बेहतर ही होता है।

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