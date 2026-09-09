फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Is RO Water Necessary for Everyone Know When You Actually Need It

आरओ का पानी ही सबसे अच्छा है? आंख बंद करके न करें भरोसा, जानिए पूरी सच्चाई

Wed, 09 Sep 2026 10:39 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 09 Sep 2026 10:39 AM IST
सार

RO Water: हर घर में आरओ लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपके घर के पानी में टीडीएस या कुछ खास घुले हुए प्रदूषक तय सीमा से ज्यादा हैं, तो आरओ उपयोगी हो सकता है। वहीं, पहले से सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले पानी में बिना जरूरत आरओ का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। इसलिए आरओ लगाने से पहले पानी की जांच कराना बेहतर रहता है।
 

विज्ञापन
Is RO Water Necessary for Everyone Know When You Actually Need It
क्या हर किसी को पीना चाहिए आरओ का पानी? - फोटो : AI

आजकल ज्यादातर घरों में पीने के पानी के लिए आरओ लगा हुआ है। कई लोगों को लगता है कि आरओ से निकला पानी ही सबसे साफ और सुरक्षित होता है और बिना आरओ के पानी पीना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा हर मामले में जरूरी नहीं है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके घर में आने वाला पानी कैसा है और उसमें कौन-कौन से घुले हुए पदार्थ मौजूद हैं। दरअसल, आरओ एक खास तरह की फिल्ट्रेशन तकनीक है, जो पानी में मौजूद कई घुले हुए पदार्थों और कुछ प्रदूषकों को कम कर सकती है। खासकर ऐसे इलाकों में जहां पानी में घुले ठोस पदार्थ यानी टीडीएस काफी ज्यादा हो या पानी में कुछ ऐसे दूषित पदार्थ मौजूद हों जिन्हें सामान्य फिल्टर आसानी से नहीं हटा पाते, वहां आरओ काम का हो सकता है।  तो आइए जानते हैं।

Is RO Water Necessary for Everyone Know When You Actually Need It
क्या हर किसी को पीना चाहिए आरओ का पानी? - फोटो : AI Generated

हर पानी के लिए आरओ जरूरी नहीं
अगर आपके घर में आने वाला पानी पहले से ही सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी का है तो सिर्फ इस वजह से आरओ लगाना जरूरी नहीं कि बाकी लोगों के घर में भी लगा है। कम टीडीएस वाले पानी में भी यह देखना जरूरी है कि उसमें किसी तरह का माइक्रोबियल संक्रमण या दूसरा प्रदूषण तो नहीं है। यानी सिर्फ टीडीएस देखकर पानी को पूरी तरह सुरक्षित या असुरक्षित मान लेना सही तरीका नहीं है।

Is RO Water Necessary for Everyone Know When You Actually Need It
क्या हर किसी को पीना चाहिए आरओ का पानी? - फोटो : AI Generated

पहले पानी की जांच कराएं
आरओ लगवाने से पहले अपने घर के पानी की जांच करवाना सबसे बेहतर तरीका है। इससे पता चल सकता है कि पानी में टीडीएस कितना है और उसमें आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक या दूसरे प्रदूषक तो ज्यादा नहीं हैं। जांच की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जा सकता है कि आरओ की जरूरत है या किसी दूसरे तरह के फिल्टर से काम चल सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Is RO Water Necessary for Everyone Know When You Actually Need It
क्या हर किसी को पीना चाहिए आरओ का पानी? - फोटो : AI Generated

आरओ पानी में क्या करता है?
आरओ पानी को एक बहुत बारीक झिल्ली से गुजारता है। इससे कई घुले हुए पदार्थ और कुछ दूषित तत्व पानी से अलग हो जाते हैं। हालांकि, इसी प्रक्रिया में पानी में मौजूद कुछ जरूरी खनिज भी कम हो सकते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि आरओ का पानी हर स्थिति में दूसरे पानी से बेहतर ही होता है।

विज्ञापन
Is RO Water Necessary for Everyone Know When You Actually Need It
क्या हर किसी को पीना चाहिए आरओ का पानी? - फोटो : AI Generated

आरओ का पानी बर्बाद न करें
आरओ सिस्टम में पानी को फिल्टर करने के दौरान कुछ पानी अलग निकलता है, जिसे आमतौर पर रिजेक्ट वॉटर कहा जाता है। इसे फेंकने के बजाय फर्श की सफाई, गाड़ी धोने या दूसरे ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पीने योग्य पानी की जरूरत नहीं होती।

साफ-सफाई के बाद भी किचन में आती हैं चींटियां, कारण सिर्फ गंदगी नहीं, ये चीजें भी हैं जिम्मेदार

छत पर रखी पानी की टंकी बन सकती है मुसीबत, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed