हर चीज को चमकाने की आदत छोड़ दें, इन 6 घरेलू सामानों पर पड़ सकता है उल्टा असर

1 of 6 रोज-रोज रगड़कर साफ करते हैं ये चीजें? - फोटो : AI







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घर में साफ-सफाई को लेकर हम अक्सर जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतते हैं। कोई चीज थोड़ी गंदी दिखी नहीं कि तुरंत रगड़कर चमका दी। लेकिन हर सामान को इसी तरह साफ करना सही नहीं है। कुछ घरेलू सामान ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा रगड़ने, भिगोने या तेज केमिकल से साफ करने पर फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 6 चीजों के बारे में। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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नॉन-स्टिक पैन

नॉन-स्टिक पैन को साफ करने के लिए तेज स्क्रबर या लोहे की जाली इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इससे उसकी कोटिंग पर खरोंच आ सकती है। पैन को इस्तेमाल करने के बाद सामान्य डिशवॉशिंग लिक्विड और मुलायम स्पंज से साफ करना काफी होता है। अगर कोटिंग उखड़ने या बुरी तरह खराब होने लगे तो पैन बदल देना बेहतर है।

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लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड

लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड को लंबे समय तक पानी में भिगोकर रखना या बार-बार बहुत जोर से रगड़ना सही तरीका नहीं है। इससे लकड़ी फूल सकती है, उसमें दरारें पड़ सकती हैं या उसका आकार बिगड़ सकता है। इस्तेमाल के बाद इसे साबुन और पानी से साफ करके अच्छी तरह सुखाएं। इसे गीला छोड़ना भी ठीक नहीं है।

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स्टेनलेस स्टील के बर्तन

स्टेनलेस स्टील के बर्तन को चमकाने के लिए हर बार बहुत तेज रगड़ या खुरदरे स्क्रबर की जरूरत नहीं होती। इससे सतह पर छोटे-छोटे निशान पड़ सकते हैं। रोज की सफाई के लिए सामान्य साबुन और मुलायम स्पंज काफी है। जले हुए दाग हों तो पहले उन्हें भिगोकर नरम करें, फिर साफ करें। दरअसल, सफाई का मतलब हर चीज को जोर-जोर से रगड़कर चमकाना नहीं है। सामान जिस सामग्री से बना है, उसके हिसाब से सफाई का तरीका चुनना ज्यादा जरूरी है। इससे चीजें लंबे समय तक अच्छी हालत में रहेंगी और बार-बार बदलने का खर्च भी बचेगा

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