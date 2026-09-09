ध्यान दें: आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल मांगे पैसे? जानें कहां करें शिकायत

Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड के जिरए देश के करोड़ों पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। इस आयुष्मान कार्ड से आप सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं जिसका खर्च सरकार उठाती है।





ऐसे में अगर अस्पताल का डॉक्टर, कर्मचारी या कोई और आयुष्मान कार्ड के बावजूद इलाज के नाम पर पैसे मांगता है, तो ध्यान दें कि आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं। आप अस्पताल की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...