ध्यान दें: आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल मांगे पैसे? जानें कहां करें शिकायत

Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड के जिरए देश के करोड़ों पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। इस आयुष्मान कार्ड से आप सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं जिसका खर्च सरकार उठाती है।
ऐसे में अगर अस्पताल का डॉक्टर, कर्मचारी या कोई और आयुष्मान कार्ड के बावजूद इलाज के नाम पर पैसे मांगता है, तो ध्यान दें कि आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं। आप अस्पताल की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?
- फोटो : Adobe stock
अस्पताल पैसे मांगे तो क्या करें?
- अगर अस्पताल आपसे आयुष्मान कार्ड के तहत कवर होने वाले इलाज के लिए पैसे मांगता है, तो सबसे पहले संबंधित अस्पताल के प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र या आयुष्मान हेल्प डेस्क से बात करें
- उन्हें बताएं कि आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लाभार्थी हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड है आप उसके तहत मुफ्त इलाज लेना चाहते हैं
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आयुष्मान कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?
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- अगर आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो फिर आप इसकी शिकायत आगे कर सकते हैं
- आप योजना के 14555 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं
- यहां आपकी शिकायत दर्ज कर उस पर कार्रवाई हो सकती है
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आयुष्मान कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?
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ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत
- आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के CGRMS पोर्टल cgrms.pmjay.gov.in के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं
- यहां से भी आपकी उचित मदद हो सकती है
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आयुष्मान कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?
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ये सबूत अपने पास रखें:-
- अगर अस्पताल ने पैसे मांगे हैं, तो संभव हो तो उससे जुड़े दस्तावेज संभालकर रखें
- जैसे अस्पताल की पर्ची, बिल, भुगतान की रसीद, डिस्चार्ज पेपर और आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी आदि
- अगर अस्पताल ने किसी पैकेज या इलाज के लिए रकम मांगी है, तो उस रकम और अस्पताल की जानकारी भी शिकायत में दें
नोट:- आयुष्मान कार्ड से सिर्फ उन बीमारियों को इलाज मुफ्त करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं।